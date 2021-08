HTEO DA UBIJE NOVAKA OD BATINA, PLJUVAO GA, PA PROMENIO PLOČU: Niko nije očekivao da će slavni Amerikanac OVAKO pričati o Srbinu!

Proslavljeni američki teniser Endi Rodik dao je veliki kompliment najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

Amerikanac je istakao da je Srbin promenio tenis.

"Mislim da je Novak zaista promenio igru, jer ima sposobnost da preusmeri lopticu gde želi sa velikom preciznošću", istakao je Rodik u intervjuu koji je dao za kanal ""Tenis".

foto: Profimedia

Rodik je od žestokog kritičara izrastao u velikog poštovaoca Novaka Đokovića.

Legendarni američki teniser nekada nije mogao da smisli Novaka, a sada ne krije da mu se divi.

Amerikanac je bio veliki ljubitelj srpskog asa, čak je jednom prilikom hteo i fizički da se obračuna sa Novakom u svlačionici. Međutim, poput Vilandera i on je promenio mišljenje o srpskom teniskom genijalcu.

Đoković je često bio na udaru kritika Amerikanca, koji je optuživao Srbina da folira povrede. Ljubitelji tenisa pamte njegov sarkastičan komentar posle Đokovićeve povrede: "Šta mu je sad? Leđa, kuk? Grčevi, ptičiji grip ili SARS"

Amerikanac je 2013. godne priznao da je hteo da prebije Novaka u svlačionici nakon poraza na US openu 2008. godine.

foto: Profimedia

"Ušao sam u fizički sukob u svlačionici posle meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković. To se desilo jednom na Ju-Es openu. Pre meča sam pričao svašta, 'treš-tok', a on je izašao na teren i razbio me. Posle meča je i on 'zacvrkutao', rekao je nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, saterao ga uz ormar, ali sam tada primetio da je njegov trener za nijansu krupniji od Donovana (NFL zvezda) i onda sam se smirio. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa strane", otkrio je jednom prilikom Rodik.

Rodik se 2012. godine povukao. Dugo se mučio sa povredom ramena, pa je odlučio da završi karijeru ranije nego što se očekivalo.

Kurir sport