TENISKI RAT NA US OPENU ZBOG TOALETA! ZVEREV UDARIO NA GRKA: Svi shvataju šta Cicipas radi, njegov tata piše poruke...

Start ovogodišnjeg US opena obeležio je veliki skandal u čijem se centru pažnje našao Stefanos Cicipas.

Grk je posle četvrtog seta uzeo pauzu za toalet i nije ga bilo osam minuta, što je prilično iznerviralo Endija Marija. Cicipas je slavio u petom setu, a Britanac ga je tokom i po završetku meča optužio za nekorektno ponašanje.

Mariju se pridružio i Aleksander Zverev. Nemac je i sam nedavno imao sličnu situaciju, pa se nije libio da udari na velikog rivala.

"Ponovo se to desilo. Dešava mu se svaki meč. To nije normalno. Protiv mene u Parizu, i protiv Novaka u finalu u Parizu. Mislim i protiv Krajinovića u Hamburgu da se nešto žalio, protiv mene u Sinsinatiju je bilo smešno, i evo sad opet. Mislim da drugi već shvataju o čemu je reč", nije se trudio Zverev da bude uvijen.

Na dodatno pitanje, da li je siguran da je Cicipas u Sinsinatiju imao telefon u torbi kada je izlazio napolje, Zverev je odgovorio.

"To me niste pitali tada u Sinsinatiju, što me je veoma iznenadilo, jer bih odgovorio iskreno. Nije ga bilo duže od deset minuta. Njegova tata piše poruke na telefonu. On izađe na teren i odjednom potpuno promeni taktiku. Nisam samo ja, svi su to videli. Razmišljam: ‘Ili je otišao na neko magično mesto ili postoji neka komunikacija’. Ali ne želim ni da mu ukažem nepoštovanje. Odličan je igrač, broj tri na svetu s razlogom. Verujem, kao što je i Endi rekao, da mora da postoji neki nivo poštovanja. Nekada je moguće, jednostavno se ode do toaleta, moguće je, ali dešava se prečesto, rekao bih", zaključio je Zverev.

