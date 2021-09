BOBA ŽIVOJINOVIĆ PONOSAN NA POZNANSTVO SA PRINCEZOM DAJANOM: Sa tribina je navijala za mene na Vimbldonu

Živojinović je tu čast da upozna Lejdi Dajanu imao 1987. godine neposredno pred početak Vimbldona, kada je ona sa tribina navijala za njega.

"Velika je stvar kad na meč dođe da te bodri osoba poput nje", ispričao je Živojinović svojevremeno za medije i istakao da su oni bili dobri prijatelji:

"Bila je predivna žena, njena veličina bila je u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugački razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam uglavnom to bile teme. Filip ju je i upoznao. Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao svako dete, princeze zamišljao poput likova iz bajki, u dugačkim raskošnim haljinama", opisao je Boba.

Sećanje na princezu završio je rečenicom: "Ponosan sam što sam je poznavao".

Podsetimo, sinovi princeze Dajane su povodom njenog 60. rođendana još 2017. godine poručili statuu u prirodnoj veličini koja je 1. jula ove godine bila postavljena u vrtu Kesingtonske palate.

(Kurir sport)