NOVAK JE PRAVI ŠAMPION! Kakve reči Danca posle poraza od Đokovića: Hvala ti za sve, ovo je najveće iskustvo u mojoj karijeri! FOTO

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu US Opena pobedio je mladog Danca Holgera Runea sa ubedljivih 3:1 u setovima.

Nakon meča, Holger Rune je poslao poruku putem svog Instagram profila, a ona je bila upućena Novaku Đokoviću.

- Hvala Njujorku i US openu za najveće iskustvo u mojoj dosadašnjoj teniskoj karijeri. Hvala ti, Novače što si me učinio mudrijim svaki put na terenu. Ti si pravi šampion. Hvala mom timu i porodici, i ogromno hvala svima koji ste me sinoć podržali, vi ste neverovatni ljudi. Jedva čekam da se vidimo opet - napisao je Rune.

