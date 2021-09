NOVAK OTVORENO O SVAĐI CICIPASA I MAREJA! Đoković: Razumem Endija, pravilo za TOALET mora da se promeni!

Đoković je naglasio da pravila nisu jasno definisana i da bi to trebalo da se poštuje.

"Da se uključi štoperica onog trenutka kada napustiš teren i da to mora da se poštuje. Ne znam zašto je to neodređeno – možeš da ostaneš dva, a možeš i 20 minuta. To pravilo mora da se promeni. Razumem Endija i zašto je zamerio Cicipasu, jer se ohladio – to s jedne strane nije fer, ali razumem i Cicipasa koji kaže 'neodređeno je, nemam štopericu, niti mi bilo ko otkucava vreme'. To je sve što mogu da kažem", rekao je Đoković, a potom otkrio gde se on nalazi tokom trajanja poslednjeg Grend Slema u sezoni.

