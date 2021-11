NIJE ME BRIGA ZA ONE ŠTO SE NISU VAKCINISALI Francuz o učešću na AO: Ako budem samo ja tamo, biću veoma srećan

Francuski teniser Benoa Per rekao je da ga ne interesuje da li će nevakcinisani igrači moći da igraju na Australijan openu.

"Za one koji se nisu vakcinisali nije me briga... Ako igrači ne žele da se vakcinišu i ne žele da učestvuju na Australijan openu, tim bolje. Na kraju krajeva, ako budem samo ja tamo, biću veoma srećan. Ja sam motivisan da ostvarim dobre rezultate sledeće sezone", rekao je 47. teniser sveta, a preneo Rojters. Per je u ponedeljak poražen u prvom kolu mastersa u Parizu, od Španca Pabla Karenja Buste (6:3, 6:4).

Per je bio jedan od prvih tenisera, koji se vakcinisao protiv korona virusa.

Australijan open, tradicionalno prvi grend slem u godini, održava se od 17. do 30. januara 2022. godine, a lokalne vlasti su prošle nedelje potvrdile da će za učešće na turniru biti potrebna vakcinacija protiv korona virusa.

Prvi teniser sveta Novak Đoković, pobednik na poslednja tri turnira u Melburnu i devetostruki šampion na tom grend slemu, ranije je odbio da odgovori na pitanje da li je vakcinisan protiv korona virusa.

Đoković je u nedelju u Parizu rekao da će sačekati zvanično saopštenje Teniskog saveza Australije, nakon kojeg će se oglasiti.

