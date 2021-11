KAKVA LEKCIJA O NOVAKU: Novinar Monfisu postavio POTCENJIVAČKO PITANJE o Đokoviću, a onda je usledio ODGOVOR ZA SVA VREMENA

Učestvovao ili ne, kako god okreneš Novak je neko o kome se redovno polemiše.

Pitanja "sedme sile" za njegove kolege se na kraju svedu na - komenatar o Noletu.

Tako je bilo i na konferenciji Gaela Momfisa koji je, osim o meču koji je upravo završio, bio upitan i za najboljeg tenisera sveta.

"Možeš li da pričaš malo o finalu US Opena. Jesi li očekivao takav pad Novaka Đokovića koji je izgubio od tenisera nove generacije? Da li to menja tvoje mišljenje o njemu? Da li će ga sada svi drugačije gledati? Da li je sada lakše pobediti ga? Možda više nije glavni?", glasila su pitanja francuskog novinara izgovorena u jednom dahu, a Gael je na sve to dao zanimljiv odgovor.

foto: EPA/ROMAN PILIPEY

"Ja ga i dalje vidim kao tenisku legendu", odgovorio je odmah Gael Monfis, a preneo portal "Sportskeeda".

"Osvojio je tri grend slema, i dalje pokušava da osvoji još više... Čovek je legenda, a izgubio je od Danila koji je igrao neverovatno dobro, nije mnogo mečeva izgubio. Koliko znam, Danil je drugi na svetu, tako da što se mene tiče - ništa se nije promenilo", jasan je Francuz.

"Njih dvojica su na visokom nivou, ali Novak je Novak. To je i dalje strašan teniser. Osvojio je tri grend slema prošle godine, isti je kao i do sada, samo je izgubio od drugog tenisera na ATP listi", zaključio je Monfis.

(Kurir sport)