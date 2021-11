SVETSKI SKANDAL BEZ PRESEDANA! Švajcarski Blik dva puta optužio optužio Đokovića da podržava TERORISTE!? Jezivo šta su napisali!

Sramne optužbe na račun najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića stižu iz Švajcarske.

Čuveni list "Blik" objavio je skandalozan tekst u kom povezuje Novaka Đokovića sa kontroverznim Kjuanon pokretom (QAnon).

Najtiražniji švajcarski list se osvrnuo na Novakovo izlaganje medijskoj propagandi, širenju laži i napadima sa kojima se suočava.

"Ne čitam novine ni po aplikacijama, ni štampana izdanja, ne gledam ni vesti na TV-u već nekoliko godina. Ipak, zbog prisustva na društvenim mrežama, dođem do tih informacija koje se provlače kroz medije. Ne mogu da kažem da me ne pogađa – čovek sam, imam emocije, i naravno da mi je stalo… Koliko god da mi je stalo da zastupam prave vrednosti, da se borim za pravdu i za istinu, toliko mi je i stalo šta generalno ljudi misle o meni. Ne zavisi mi život od toga, jer znam ko sam i šta sam, trudim se da živim život po pravim postulatima. Da grešim, grešim, ali pogađa me nepravda i kada se šire laži", rekao je Novak i dodao:

"Ne pogađa me kao ranije, jer sam na neki način i navikao – od svetskih medija, pa i od domaćih. Stvara se propaganda, uvučen sam u sve to na osnovu nečega što sam ranije govorio. Sistem informisanja je otišao u pravcu koji više nije onaj koji je osnova za novinarstvo. Slobodnog novinarstva i informisanja je sve manje… Sve se više kontroliše iz jednog ili dva izvora, pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me pogađa, ali to me neće sprečiti da se zalažem za stvari za koje smatram da su ispravne".

Zbog ovih reči Novaka su uporedili sa najvećim teoretičarima zavere u svetu.

"Teniski as Novak Đoković opleo je po medijima i uplovio u vode teoretičara zavere svojim poslednjim javnim nastupom. Upravo su pripadnici Kjuanon pokreta ove godine često koristili reč 'elita'. Tome su dodavali da određeni politčari, pripadnici medija i sveta zabave pripadaju satanističkim, sadističkim i pedofilskim kultovima", navodi se u tekstu Blika.

Šta je Kjuanon pokret? Pokret nastao u Sjedinjenim Američkim Državama i osnovali su ga ultradesničari naklonjeni Donaldu Trampu. U oktobru 2017. godine, jedan anonimni korisnik postavio je niz postova na jednom forumu. Korisnik se potpisao slovom „kju" i tvrdio da ima stepen američkog bezbednosnog odobrenja poznat kao „kju odobrenje". Ove poruke postale su poznate kao „kju depeše„ iliti „mrvice", često napisane nerazumljivim jezikom punim slogana, zaveta i pro-trampovskih tema. Pristalice ovog pokreta su svojevremeno upale u američki Kongres, pa je FBI Kjuanon definisao kao domaću terorističku organizaciju. Teorije zavjere krajnje desne neformalne grupe Kjuanon (QAnon) sa širenjem korona virusa u svijetu, pored ulaska u mejnstrim politiku SAD, prelile su se van granica Amerike s mogućim opasnim posljedicama pošto mogu ugroziti borbu protiv pandemije podrivanjem povjerenja u vakcine.

Autor sramnog teksta ističe da je Đoković koristio rečnik koji je karakterističan za pripadnike Kjuanon pokreta.

"Džoker je tako reagovao i na kritike koje mu stižu zbog čestih izliva besa na terenu i njegovih čudih izjava. Jednom je tvrdio da voda reaguje na ljudske emocije, tvrdio je da otrovna voda može da se pretvori u vodu za piće. Dugo godina je odbijao medicinske intervencije, jer je njegova mantra bila da "telo može samo da se isceli". Tu je i kontroverzni Adria tur, koji je organizovao odmah nakon prvog korona talasa. Sada je tu i konfuzija oko vakcine ".

Na kraju su se osvrnuli na Novakovu izjavu da ne gleda TV i ne čita novine i pominjanje "elite".

"Konkretno, ljudi koji podržavaju Kjuanon će deliti Novakovo mišljenje. Taj pokret, koji je nastao 2017. godine, redovno koristi termin 'elita' u svojim bizarnim tvrdnjama. Članovi pokreta veruju u mit da postoji tamna, tajna elita koja je, navodno, stavila SAD pod svoju kontrolu. Optužuju određene protagonste iz sveta politike, medijaza satanizam, sadizam i pedofiliju. Američki Federalni istražni biro (FBI) je još 2019. proglasio pomenuti pokret za domaću terorističku pretnju", navodi se u tekstu.

