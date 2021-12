TO JE APSOLUTNA GLUPOST! Australijski teniser govorio o Novaku: Biće mu dozvoljeno da igra ako ispuni propise i kriterijume

Tod Vudbridž, višestruki šampion na Grend slemovima, ponovo se oglasio o eventualnom učešću Novaka Đokovića na Australijan openu.

Novakovo ime se našlo na preliminarnom spisku za prvi Grend slem u sezoni, kao i za ATP kup, ali to i dalje ne znači da će igrati na tim turnirima.

Poznati australijski teniser je za tamošnje medije govorio na temu da se pravi "rupa u zakonu" kako bi Đoković nastupio.

"Neki ljudi su govorili da Teniski savez Australije traži ’rupe’ kako bi ga doveli", rekao je Vudbridž i zatim dodao:

"To je apsolutna glupost, to se ne može desiti. Vlada je ta koja donosi pravila i ona će odrediti da li će on moći da uđe ili ne. Mnogo toga će se odigrati u narednih nedelju, dve. Kada se bavite sportom i putujete po svetu, idete iz zemlje u zemlju, morate da živite po propisima koje su donele te vlade. Takav je scenario i ovde. Biće mu dozvoljeno da igra ako ispuni kriterijume i propise koje je postavila savezna vlada, kao i vlade Novog Južnog Velsa i Viktorije. Ako prođe te testove, moći će da igra"

Novak će morati da ispuni sve kriterijume kao i bilo koji drugi putnik, koji dolazi u Australiju.

"Ne radi se o teniserima, već o tome što i svaki drugi čovek mora da uradi", zaključio je Vudbridž.

Australijan open je na programu od 17. do 30. januara. Ovogodišnji turnir u Melburnu je osvojio Novak Đoković, što je bio njegov deveti trijumf na prvom Grend slemu u sezoni.

