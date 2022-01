NOVAK SKORO SIGURNO NEĆE IGRATI NA AUSTRALIJAN OPENU: Vuk Brajović otkrio kakve će to imati POSLEDICE na svet tenisa

Bogdan Obradović, Lazar Delić i Vuk Brajović složili su se da je događaj sa Novakom Đokovićem na Australijan openu najveći skandal u istoriji tenisa.

Ipak, nijedan od njih nije preterano optimističan kada je u pitanju odluka suda Australije.

- Nažalost, ja sam pesimista iako bismo svi voleli da mu se omogući ulazak u Australiju i obori sve rekorde. Međutim, prateći medije mislim da će i sud biti pod pritiskom - kaže Lazar Delić u "Usijanju" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Bogdan Obradović je, ipak, pokazao jednu dozu optimizma kada je u pitanju odluka suda.

- Mogu da kažem da su oni poklali sve što je moglo poklati, bez obzira na sve to mi igramo pozitivnim očima i čini mi se da je više ovo njihova scenografija gde nikome nije jasno šta se dešava. Nadam se da će sudijkinja da polupa šamare svima i odrediti da Novak igra turnir - kaže Bogdan Obradović.

Novak je junak u celij priči istakao je Obradović.

- Ne možete da se ukrcate na avion ako nemate vizu i sve je jasno - kaže Bogdaniović.

Delić je naveo da se u medijima vodi prljava kampanja protiv Novak.

- U medijima ističu jednu nekorektnu priču da svi ljudi imaju ograničenja, a samo on nema - kaže Lazar.

- Treba napraviti binu da bude 24 sata koncert live podrške Novaku Đokoiviću - kaže Obradović.

Vuk Brajović je istakao da je ovo sramota za svetski tenis.

- Reći ću da je u pitanju skandal i sramota gde god da se nalazite. Ovo što je Bogdan rekao, Novak je stalni član naših porodica i svi se saživljavamo sa njim. Kada bismo se bavili ovim parametrima, mislim da će sud biti taj koji kad da konačno slovo biti neupitna. Izvršni deo vlasti se izblamirao, sve će biti na sudskoj vlasti. Australian open je izdao saopštenje da će Novak učestvovati i da se kvalifikovao, svi su potvrdili da će on učestvovati. Ako gledamo presedane, a do danas je presedan češke igračice mogao da posluži u korist Novaku, ali ono što se desilo u međuvremenu ona je povučena sa turnira i deportovana je u Češku, i to ne ide u korist Novaku. Kako se ovo desilo bojim se da se ta mogućnost dovodi u sumnju. Ako Novak bude pušten, ali u toj situaciji u kojoj bi mogao da se nađe, bojim se da bi mogle da budu veoma štetne i bojim se da ponašanje koje bi moglo da smeta i ometa Novaka ne bi bile sankcionisane - kaže Vuk Brajović.

Obradović je istakao da Nadal misli samo o novcu, da je za njega svaki cent milion i da su sve njegove izjave podstaknute njegovim sponzorima.

- Novak je sposoban da osvoji svaki turnir koji želi. Njegov maksimum se nalazi pet kopalja iznad svih - kaže Obradović.

Brajović navodi da je na Novaka izvršen strašan pritisak da sam traži deportaciju, kako bi mu bila izrečena zabrana ulaska naredne tri godine.

- Biznis interesi oko vrhunskog sporta je nešto što ima dramatično veliki uticaj i tu se priroda sporta često dovodi u pitanje, a Australijan open ima taj manir da napravi skandale da bi se zainteresovalo za sam turnir. Tu su uvek razne stvari i ne verujem da je ovo bila neka planirana afera, ali je otišlo predaleko. Da je Novak sam poželeo da se vrati, onda bi mu bio zabranjen ulazak u Australiju. Tokom njegovog višečasovnog ispitivanja bilo je prinude da traži da ga deportuju što pre, ali da je bilo loših poteza, a krivica pre svega leži na organizatorima i vlastima i zbog toga i ponavlajm, sudska vlast bi trebalo da bude neka vrsta katalizatora, jasno je da su ovde bile prljave stvari - kaže Brajović.

Delić i Brajović su izrazili jednu vrstu pesimizma kada je u pitanju presuda i istakli su da, ukoliko Novak ne bude igrao Australijan open neće biti isti više.

-Bojim se da Novak neće imati priliku da osvoji turnir, a istorijat ovog turnira će da će ostati uklajan ovim događajem i da će direktor Australijan opena morati da da ostavku zbog toga - istakao je Brajović.

Kurir.rs