NADAL BRATE, GDE JE PODRŠKA ZA NOVAKA? Kirjos BRUTALNO napao kolege: Cicipas razumemo tvoje gledište oko je**ne vakcinacije!

Novakova drama u Melburnu traje već desetak dana a Kirjos je izuzetno zamerio svojim zemljacima na tretmanu prema Novaku.

Sad je otišao i korak dalje i kritikovao kolege kako su se ponašale u ovoj situaciji, pre svega Stefanosa Cicipasa i Rafaela Nadala.

"Strašno me pogađa da vidim kako reaguju Cicipas i Nadal... Očigledno svako ima svoje mišljenje i to je u redu, razumem da Cicipas i Nadal mogu da pričaju o tome samo kad ih pitaju. Ali ne tretiramo Novaka kao da je ljudsko biće. Zamislite kako se oseća, sve što traži je samo malo podrške drugih igrača. Dobija je od mene! Mislim da bi trebalo svi da mu je daju. Siguran sam da je Nadal bio u sličnoj situaciji, i on bi gledao prema kolegama da ustanu za njega i pomognu mu", dodao je Kirjos.

Imao je krajnje oštru i jasnu poruku dvojici svojih kolega.

"Cicipas, razumemo tvoje gledište oko je**ne vakcinacije, Mari, uvek možemo da računamo na tebe da kažeš prave stvari, a Nadal, brate... Gde je tvoja podrška ovom momku?", zapitao se Australijanac.

Kurir sport