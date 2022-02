ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O ODNOSU KOLEGA PREMA NJEMU: Otkrio šta se dešava u svlačionici i šta se promenilo u odnosu na Melburn

Sada je, međutim, u Dubaiju ta slika promenjena. Novak je istakao kako je u svlačionici naišao na bolji prijem kolega.

-Imao sam nekoliko razgovora. Zapravo, većina igrača koje sam ovde sreo u poslednjih nekoliko dana bili su veoma prijateljski rastrojeni prema meni. Neki od igrača su me pitali, kako sam se osećao i kako se sada osećam. Većina njih mi je poželela dobrodošlicu i rekla da im je drago što me vide ponovo na turnirima. Očigledno me to čini srećnim. Veoma sam zahvalan na tome jer imam takvu vrstu razumevanja, ako ne i podršku od mojih vršnjaka i mojih kolega. To mi je veoma važno jer su to ljudi koje ponekad češće viđam nego moju porodicu. Tako da mi je, naravno, veoma stalo do odnosa koje imamo. Cenim činjenicu da je većina ljudi ovde došla do mene i poželela mi dobrodošlicu nazad na turnire, što je za mene veoma pozitivno.

Kurir sport