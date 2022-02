LUDAČKI PREOKRET DUŠANA LAJOVIĆA: Srbin u 3. setu NAPRAVIO ČUDO i srušio Amerikanca!

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u narednu rundu ATP turnira u Akapulku, pošto je na otvaranju bio bolji od Sebastijana Korde u tri seta - 6:4, 4:6, 7:5.

foto: EPA/Andre Coelho

Podela "plena" viđena je u prva dva seta. Start meča je bio buran, u prva tri gema viđeno je isto toliko brejkova, a onda je srpski teniser uzeo stvar u svoje ruke i polako uvećevao prednost.

Amerikanac Korda je uzvratio u drugom setu, koristio je brejk prilike i poravnao rezultat.

Pobednika ovog meča odlučio je treći set. I to kakav treći set. Vodila se velika bitka za svaki poen i to je trajalo do 2:2, a onda je Amerikanac uspeo da uveća rezultat do 5:2 i činilo se da je Ducijeva eliminacija izvesna. Međutim! U tom trenutku na terenu kao da se stvorio neki drugi Dušan, uhvatio je ritam i sjajnom igrom stigao do 5:5, uzeo brejk, a onda još jedan i to sa nulom, i plasirao se u narednu rundu turnira u Akapulku.

(Kurir sport)