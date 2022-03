NADAL O SKANDALOZNOM PONAŠANJU NAVIJAČA: Saosećam se sa Osakom, ali igrači treba da budu spremni na uvrede sa tribina

"Lak odgovor bi bio da kažem, osećam se loše zbog toga što se desilo, to nikada ne bi trebalo da se desi. Ali u stvarnom životu se dešava da gledaoci vređaju ili da su neprijateljski raspoloženi. Koliko god da je to strašno za čuti, na to treba da budemo spremni, zar ne?", rekao je španski teniser.

Osaka se u subotu rasplakala na meču mastersa u Indijan Velsu protiv Ruskinje Veronike Kudermetove (0:6, 4:6), nakon što je jedan navijač uzviknuo "Naomi, loša si".

foto: Profimedia

Ona se ranije tokom karijere suočavala sa anksioznošću, a zbog zaštite svog mentalnog zdravlja odbila je da učestvuje na konferencijama za medije na prošlogodišnjem Rolan Garosu.

Nadal je dodao da igrači moraju da se nose sa ovakvom vrstom problema.

"Razumem da je Naomi patila i da je zabrinuta za mentalno zdravlje. Sve što joj želim je da to prebrodi. U životu ništa nije savršeno. Morate biti spremni da se suočite sa problemima", istakao je rekorder po broju grend slem titula (21).

Sličnu izjavu juče je dao bivši prvi teniser sveta Endi Marej, koji je dodao i da ne razume zašto neki navijači idu na sportske dogadjaje samo da bi vređali.

Nadal je prošle noći osigurao plasman u osminu finala mastersa u Indijan Velsu pobedom nad Britancem Danijelom Evansom sa 7:5, 6:3.

(Kurir sport/Beta)