MAREJ O SKANDALOZNOM PONAŠANJU NAVIJAČA: Sportisti moraju da budu spremni na uvrede!

Britanski teniser Endi Marej rekao je danas da igrači moraju da budu spremni na uvredjljivo navijanje navijača, da se to redvno dešava u ostalim sportovima, ali i da ne razume zašto neko ide na sportske dogadjaje samo da bi vredjao učesnike.

"Želite da vidite navijače da podržavaju igrače, a ne da im otežavaju. Ne znam, ali to je nekako oduvek bilo deo sporta. Ako odete na košarku i igrač izvodi slobodna bacanja, gotovo na svakoj utakmici publika dobacuje i dok je to pogrešno, sportisti moraju na neki način da se na to naviknu, da se izbore sa tim, čak iako nije prijatno", rekao je Marej, preneo je Eurosport.

On je to rekao nakon što se japanska teniserka Naomi Osaka rasplakala, kada joj je navijač uzviknuo sa tribina: "Naomi, loša si", na početku meča u Indijan Velsu protiv Veronike Kudermetove. Ruskinja je u subotu pobedila sa 6:0, 6:4.

Osaka je tražila od sudije mikrofon kako bi se obratila navijaču, ali je njen zahtev odbijen.

"Razumem je. Naomi je to jako uznemirilo, ali to je uvek bilo deo sporta. Morate na neki način da budete spremni na to i da budete u stanju da to tolerišete, pošto se to redovno dešava u svim sportovima", rekao je Marej.

Marej je rekao da je igrao u "usijanim" atmosferama na gostujućim terenima u Dejvis kupu i da je tokom mečeva čuo i neprijatne uzvike navijača.

"To je teško, često gledam druge sportove, a ne bih rekao da sam to često vidjao u tenisu. Znam da se dešava, ali ne mislim da je toliko često u tensu, ali kada gledam fudbalsku utakmicu, igrač želi da izvede korner ili prekid, publika sruči uvrede na njega i zapitam se, kako je to dozvoljeno? Ne možete to da radite. Ako to radite nekome dok šetate ulicom ili u nekom drugom radnom okruženju, to se sigurno neće tolerisati", naveo je Marej.

On je jutros izgubio u drugom kolu Indijan Velsa od Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 7:6, 6:3.

Kurir sport/Beta