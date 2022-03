KAO DA ME IGLA PROBADA, NE MOGU DA DIŠEM! Nadal zabrinuo navijače: Plaši ga ozbiljan bol u grudima!

Španac se nije osećao dobro u finalu Indijan Velsa.

Rafael Nadal doživeo je poraz od Tejlora Frica u finalu Mastersa u Indijan Velsu (6:3, 7:6) posle nešto više od dva sata igre.

Nakon poraza Španac je otkrio da je tokom meča osećao izuzetno neprijatan bol u grudima.

"Kada dišem, kada se krećem, kao da me igla iznutra probada sve vreme. Malo mi se zavrti u glavi jer je bolno. To je neka vrsta bola koji me mnogo ograničava. Ne radi se samo o bolu, ne osećam se baš dobro jer utiče na moje disanje. To je jače i od osećaja zbog poraza, poraz sam prihvatio i pre nego što se meč završio... Iskreno, malo patim", priznao je Nadal.

Španac je pre nastupa na Indijan Velsu odlučio da preskoči Masters u Majamiju, kako bi se oporavio pred start sezone na šljaci.

