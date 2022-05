ĐOKOVIĆ POSLE POBEDE NAD MONFISOM: Raduje me ova igra i ova pobeda

Novak Đoković je pobedom nad Gaelom Monfisom (6:3, 6:2) započeo takmičenje na mastersu u Madridu.

Posle meča Đoković je govorio o tome kako je on video meč.

- Što je više meč odmicao, bolje sam igrao. Zadovoljan sam kako sam se osećao. U početku nervozan malo, što je normalno zbog nedostatka mečeva i traženja tog samopouzdanja na terenu. Svaki dobijen meč mi doprinosi boljitku u mentalnom i emotivnom smislu, tako da, odličan početak - rekao je Đoković.

Novak je dodao da je uživao.

- Uživao sam, trudio sam se da se borim, da budem u toj pozitivnoj energiji. To se videlo i u Beogradu da sam stegnut, jer imam toliko iskustva, toliki niz godina. Ispostavlja se, potrebno je vreme i mečeva. Svaki meč doprinosi mom samopouzdanju. Raduje me ova igra, raduje me ova pobeda. Mislim da je Gael igrao dobro i u prvom kolu. Teške su lopte bile, teški su uslovi bili. Mislim da sam izuzetno dobro koristio forhend i zadovoljan sam - rekao je Đoković za Sport klub.

Kurir sport