NOVAKA BI OVO MOŽDA TREBALO DA ZABRINE Stručnjaci ističu da je Đoković favorit Rolan Garosa, ALI POSTOJI PREPREKA

Poznati teniski trener Patrik Muratoglu govorio je o Rolan Garosu. Kao najveći favoriti za osvajanje trofeja u Parizu izdvajaju se srpski teniser Novak Đoković, kao i španski teniseri Rafael Nadal i Karlos Alkaraz.

Pred Novakom Đokovićem je prvi Grend slem u sezoni, jer znamo kako je prošao u Melburnu, sećamo se one bruke i sramne odluke australijske vlade.

foto: EPA/Ettore Ferrari

- Veliki su ulozi za Novaka na Rolan Garosu, prošle godine je bio dominantan na nekoliko Grend slem turnira, a ovo mu je tek prvi u ovoj sezoni. Ako osvoji, izjednačiće se sa Rafaelom Nadalom, a onda će biti u dobroj poziciji i da preuzme primat po osvojenim Grend slemovima - rekao je Muratoglu.

A upravo o ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije Vuk Brajović, teniski analitičar, saradnik Adria media grupe i Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, ćuveni Tim Henman, nekada četvrti teniser sveta je za Kurir govorio o aktuelnim temama, a najaktuelnija je svakako početak Rolan Garosa, koji je zakazan za 22. maj. Na njemu će Novak Ðoković pokušati da odbrani titulu, ujedno i prvo mesto.

- U pravu je Henman kada kaže da je Novak Đoković prvi favorit za Rolan Garos, ali mislim da je izrazitiji favorit da sedmi put osvoji Vimbldon. To novaku znači mnogo jer bi sa ta dva trofeja postao najtrofejniji igrač svega ikada, bar kada su grenslemovi u pitanju. I dalje mora da sustiže Rodžera kada je ukupan broj u pitanju. Ali, to je to, prvi je favorit i Vimbldona i Rolan Garosa. Postoje igrači koji imaju tradiciju razočaravajućih nastupa. Ima i onih koji to promene. - Vuk Brajović, teniski analitičar, saradnik Adria media grupe.

foto: Kurir televizija

Ipak, Brajović naglašava vremenske uslove kao bitan faktor.

- Nije samo Novak varijabila ovde, nego, pre svega, ono što se dešava van terena, a to su vremenski uslovi. Na Rolan Garosu pamtimo, mislim da je to bilo pre korone, kako je vetar harao svim terenima, odlagao mečeve, i neke mečeve činio potpuno bizarnim. U tim uslovima Novak nije osvojio gren slem, a bio je i tada favorit - dodao je Brajović.

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, istakao je uticaj koji publika ima, odnosno nema na Novaka Đokovića.

- Sa strane mi deluje da publika na Novaka više nema uticaja. Odnosno, da može da ima samo pozitivan uticaj - istakao je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira.

foto: Kurir televizija

