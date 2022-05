ĐOKOVIĆ JOŠ JEDNOM UDARIO NA ATP: Ne žele nas i ne čuju, ali nastavićemo da postojimo

Posle pobede nad Aleksom Molčanom u drugom kolu Rolan Garosa, najbolji teniser sveta Novak Đoković još jednom se osvrnuo na odnos svoje organizacije igrača PTPA i zvaničnog udruženja ATP.

– PTPA će nastaviti da postoji, čak i ako nas dosta ljudi iz vladajućih tela ne želi u teniskom ekosistemu. PTPa je jedina organizacija koja 100 odsto čini prava tenisera i teniserki. I dalje smo mlada asocijacija i treba nam vremena da uđemo u sistem. Izazov je za nas da nas prihvate. Za sada nismo. Nismo za pregovaračkim stolom gde bismo trebali da budemo, jer nismo priznati od slemova ili bilo koga drugog - rekao je Novak

Đoković je još jednom pomenuo odluku Vimbldona da zabrani učešće ruskim i beloruskim teniserima, i reakciju ATP-a.

– . Što se tiče igrača, ima pritužbi. Razgovarao sam sa nekim igračima poslednjih dana, posebno sa onima koji su prošle godine dobro igrali na Vimbldonu, sa onima koji su najviše pogođeni oduzimanjem bodova. Znali smo da koju god odluku ATP donese, to će biti zapravo posledica ili reakcija na to što je Vimbldon doneo odluku da zabrani nastup Rusima i Belorusima. Nisam u Savetu igrača, ne znam dokle se stiglo sa razgovorima. Razgovarao sam sa predsednikom ATP-a pre nekoliko dana i rekao mi je da se vode razgovori sa LTA (vodećim telom britanskog tenisa prim. aut), tako da ne znam koje su opcije, sumnjam da će ATP promeniti odluku. Da li će biti nekih "dopuna" te odluke, to ćemo videti. To je nešto o čemu bi igrači želeli da razgovaraju sa ATP, jer ne mogu da razgovaraju sa slemovima, Grend slemovima. Savet ATP je deo strukture, predstavlja igrače, tako je bilo decenijama.

Novak se nije zaustavljao na kritikama.

– Mislim da to nije najbolji sistem koji imamo. Sistem je izneverio toliko igrača, mnogo puta i to je razlog zašto PTPA postoji. Kada su ovakve stvari u pitanju, glasovi mnogih igrača se ne čuju dovoljno Znate da unutar ATP-a imate po 50 odsto zastupljenosti igrača i turnira. Tako da nikada igrači neće imati 100 odsto zastupljenosti. Vraćamo se na istu poentu. O čemu god da se radi, sada Vimbldon, sutra nešto drugo, pre nekoliko godina je bilo nešto treće. Uvek ću biti za ujedinjenost igrača, da igrači pokažu snagu koju poseduju. Nažalost, iz mog iskustva, većina igrača gleda svoje interese. Tu se obično pojavljuju sukobi.

Kurir sport