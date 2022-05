KURIR U PARIZU! NADAL PROTIV NADALA: A šta ćemo sad Toni Nadalu?

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ PARIZA VUK BRAJOVIĆ

Zanimljiv petak na Rolan Garosu na terenu – i možda još više – u sali za medijske konferencije; Dilema narednog kola – gde će sedeti Toni Nadal na meču njegovog novog pulena Ože-Alijasima i njegovog sestrića Rafe Nadala?

Kazne su nezaobilazni deo svakog Grend Slema – pa i aktuelnog Rolan Garosa. U njima kod dama prednjači Irina Kamelija Begu sa 10,000 dolara, čiji bačeni reket je povredio devojčicu na tribinama. Kod kolega – neslavni primat drži Andrej Rubljev, čija loptica udarena iz besa umalo nije pogodila čistača terena, a druga skinula kačket skupljaču loptica u maniru Viljema Tela. Naravno, pomislićete – da li su ovde na delu isti aršini kao u slučaju Đoković iz 2020 na Ju Es Openu, pa donekle i u Australijskoj sagi ove godine – gde je “kazna” blag termin za ono što je Novak doživeo, izgubio i platio usled krajnje izvitoperenih kriterijuma oranizatora i domaćina?

Svađalački manir je obeležio i neizvestan meč između dve nositeljke – Belinde Benčić (14) i Lejle Fernandez (17), gde su takmičarke razmenjivale loptice i gnev – najčešće na štetu sudijkinje, na kraju čega je deblji kraj izvukla – poražena Švajcarkinja. Puno strasti – ali one čiste, sportske, viđeno je i u meču Anisimova – Muhova, gde je borbena Čehinja povela pa u narednih 11 gemova osvojila samo dva – usled bolne povrede skočnog zgloba. Iako je vazduh dosta vlažan ove godine u Parizu, ipak nema više povreda među igračima – ali su povrede koje je eliminisani Argentinac Serundelo naneo taksisti koji nije hteo da vozi jednog više člana njegovog društva nego što je zakonom predviđeno “otele” naslovnice portala jutros.

Za razliku od ovih primera, ostatak mečeva je prošao dosta mirno u takmičarskom smislu – uz veliku žal što se među pobednicima nije našao naš Filip Krajinović. Popularni Fića se fantastično borio protiv favorizovanog Ože Alijasima, za dlaku izgubio prvi set u taj-brejku, onda se vratio u naredni set kada je Kanađanin servirao za set – samo da bi izgubio u još jednom taj-brejku. I taman kada je u trećem stekao prednost brejka I vodio do 4:3 sa svojim servisom, Feliks biva pravi “srećko” i uspeva da se vrati i prevagne i u trećem i završnom setu sa 7:5. Đoković je lako i glatko pobedio Bedenea u 3 seta jačeg treninga na bodove, Nadal se slično poneo prema Van De Zanshulpom – ali čudi i rutina sa kojom je “pekinjo” Švarcman “preslušao” Grigora Dimitrova (6:3 6:1 6:2) i možda malo zabrinuo “tim Novak” pred sedmi pokušaj da zabeleži svoju prvu pobedu protiv prvog igrača sveta u narednom kolu. Lepe pobede u 2 seta su ostvarile i devojčica Koko Gof i Aleksandra Sasnovič, te Marta Trevisan i Elize Mertens – gde je nedugo posle pobede Gof istrčala na dubl meč u paru sa zemljakinjom Pegulom (i osvojila prvi set).

Kao posledica današnjim rezultata, ponoviće se priča od pre nekoliko dana – u kojoj su se Marjan Vajda i Novak Đoković našli na suprotstavljenim stranama, a u narednom kolu bi to mogao biti slučaj i sa Tonijem Nadalom (trener Ože Alijasima) i sinovcem Rafaelom. Striko Toni je viđen u boksu pored Karlosa Moje i ostalih članova „Tima Rafa“ u reprezentativnoj jaknici Rafa Nadal Akademije kako ga bodri protiv Mutea, pa je suparničkom taboru svima u svet tenisa interesantno da li će se u narednom kolu naći u suparničkom taboru, bez obzira na stajling koji tom prilikom izabere. „Ne verujem da Toni ima bilo šta novo da mi kaže o Rafinoj igri, iskreno... Čim smo počeli saradnju, razrešili smo sve dileme po pitanju mojih eventualnih mečeva protiv Rafe – i bez obzira na sve – mislim da će Toni sebi naći jedno lepo, neutralno mesto sa koga će posmatrati ovaj meč. Ono što su njih dvojica ostvarili zajedno tokom karijere po važnosti uveliko prevazilazi ono što naredni meč nosi, i to je ono što pre svega treba poštovati. Nisam ni očekivao da bi Toni – ili moj prvi trener Fred – za ovaj meč mogli da mi saopšte formulu za pobedu; to je isključivo do mene, mojih sposobnosti i moje igre“, otkriva nam svoje viđenje stvari po tom pitanju uvek pristojni Feliks.

Tema je dominirala i tokom obraćanja Nadala medijima – gde je Rafa zapravo ostavio mogućnost da Toni izabere gde će biti. „Toni je meni više od porodice – mi živimo zajedno u istom selu, radimo zajedno u Akademiji – i ako me pitate bilo šta u pogledu njegovih namera – jasno ću vam reći da sam siguran da on meni želi sve najbolje. Sa druge strane – on je izabrao da sada radi sa drugim igračem, i ne sumnjam da će se u tom smislu poneti kao profesionalac, što će možda značiti da će sedeti u njegovom boksu. Bez obzira na šta god se Toni bude odlučio, to uopšte neće uticati na mene na bilo koji način“, iskren i direktan je Nadal.

I ako neko pomisli da se neke stvari ponavljaju na Rolan Garosu – momenat u kome se dešavaju ih čini posve novim, i zbog toga će biti veoma zanimljivo pratiti jedan od najvažnijih sportskih događaja godine i narednih dana. Svakog čuda tri dana dosta – jasno ne važi kada je ovaj turnir u pitanju, a videćemo koliko dugo će trajati čuda koja nastaju na teniskim terenima Otvorenog prvenstva Francuske.

