FILIP KRAJINOVIĆ ZAVRŠIO UČEŠĆE U PARIZU: Nisam razočaran, bilo je to tri sata dobre igre

Filip Krajinović nije uspe da se plasira u treće kolo Rolan Garosa pošto je posle 184 minuta igre izgubio od devetog nosioca turnira, Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, 7:6 (3), 7:6 (2), 7:5.

Šteta, ako se ima u vidu da su čitav meč bili apsolutno izjednačeni, ali srpski teniser posle svega nije razočaran.

"Igrali smo potpuno otvoren meč u dva seta. Odlično je servirao u taj-brejku, svaki poen iz prvog servisa je osvojio, dosta vinera je pogađao. To je bilo ključno. Imao sam brejk u trećem setu, ali nisam iskoristio to. Nisam razočaran, bilo je to tri sata dobre igre. Mislim da smo obojica bili jako dobri. Dao sam sve od sebe i stvarno nemam za čim da žalim, on je deveti teniser sveta. Pogađao je linije, bio je izuzetno agresivan i to mu se isplatilo. Krećem uskoro sa pripremama za travu. Igraću Kvins, pa onda Vimbldon", rekao je Krajinović.

(Kurir sport/Vuk Brajović)