KIRJOS NASTAVLJA DA ŠOKIRA: Izvlačili su me iz paba u 4 ujutru da igram sa Rafom

Australijski teniser se pobedom nad Brendonom Nakašimom plasirao u četvrtfinale Vimbldon, pa ćemo i u nastavku turnira slušati razne "zanimljivosti" kada je on u pitanju.

On je na konferenciji za medije pričao na razne teme, a izneo je i jedan malo poznati detalj iz prošlosti.

"U jednom trenutku sam bio primoran da izađem iz paba u četiri ujutru, kako bih igrao meč druge runde sa Nadalom. Moj agent je morao da dođe i da me dosovno izvuče odatle u četiri ujutro, noć uoči mog meča na Centralnom terenu na Vimbldonu", otkrio je Kirjos, pa nastavio:

foto: Profimedia

"Mnogo sam napredovao, to je sigurno. Mislim da su presudnog uticaja na to imali dnevna rutina i ljudi kojima sam okružen. Imam izuzetan potporni sistem. Moj fizioterapeut je jedan od mojih najboljih prijatelja. Moj najbolji drug je moj agent. Imam najbolju devojku na svetu. Okružen sam sa tako mnogo ljudi koji me podržavaju. Sećam se mračnih vremena u kojima sam ih sve odgurnuo od sebe. Sada sam u četvrtfinalu Vimbldona. Sabrao sam se, sazreo sam, imam sjajno okruženje, veoma sam srećan zbog svega toga. Osećam se komotno u sopstvenoj koži", zaključio je australijski teniser.

(Kurir sport)