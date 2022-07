OVO SU POENI NOVAKA ĐOKOVIĆA ZA SVA VREMENA: Ovaj protiv Sinera mi je jedan od NAJLEPŠIH u karijeri! Evo koje NOLE IZDVAJA (VIDEO)

Pobeda Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona nad jednim od najozbiljnijih pretendenata na Grend Slem titule u budućnosti - Italijanom Janikom Sinerom – jedan je od najvažnijih događaja aktuelne teniske sezone, o kome će se puno pričati. Razlozi za to su brojni – ali neki od najbitnijih su i još jedan fantastičan obrt “a la Nole” posle zaostatka od 2:0 u setovima (nalik onima sa Rolan Garosa prošle godine) i pobeda nad još jednim izazivačem iz generacije dolazećih asova na pragu same završnice tradicionalnno najvažnijeg turnira sezone.

Ono što je najviše zadivilo publiku bio je fantastičan poen iz odbrambenog dvoručnog bekhenda u trku pri rezultatu 4:2, 30:30 u petom setu, posle koga je Novak – završivši potrbuške na travnjaku, “otvorio krila” sugerišući da je – sveprisutan. Na pitanje – da li je uspeo da vidi snimak istog na internetu (do tog trenutka), Novak je rekao da ga je tražio, ali da još uvek nije uspeo da ga nađe. O sećanju na brojne antologijske poene nalik na ovog protiv Sinera koje je odigravao tokom karijere, kaže:

"Sa jedne strane imam dobro pamćenje jer volim istoriju tenisa. Sve mečeve koje dobijam - pamtim, ali, sa druge strane, kao profesionalni teniser sam nekako primoran i da brzo zaboravljam, jer moram da idem dalje. Novi izazovi i turniri se dešavaju svake nedelje. Uhvatili ste me nespremnog... Ne mogu sad baš da se setim nekih poena, osim ovih koji se ponavljaju stalno na internetu, pa sam ih video milion puta. Na primer, onaj kad sam napravio pasing šot Federeru na njegovu meč loptu ovde u finalu Vimbldona 2019. Godine – jer je to nešto svežije…”, komentariše Novak, i nastavlja:

“Bio je jedan poen koji nije bio završen mojim vinerom, ali je bio izuzetno bitan poen koji je možda i preokrenuo tok meča sa Nadalom u finalu Australijan opena 2012. Godine. To je bio najduži meč u istoriji finala grend slemova – u momentu kada je vodio 4:2 u petom setu, imao 30:15 i promašio poprilično lagan bekhend ga na mreži. To je nešto što mi sada navire u sećanje. A, ovaj poen protiv Sinera je stvarno jedan od najlepših koje sam odigrao - uzimajući u obzir i Centralni teren, protivnika i četvrtfinale Grend slema. Pogotovo je lep zbog načina na koji se sve to završilo – uz proslavu poena. Sigurno da će se to ponavljati, i nadam se da ću naići na snimak kako bih video kako je to sve izgledalo".

Specijalno za Kurir - Vuk Brajović