SUSRET POSLE PET GODINA Đoković o Kirjosu: Ima nonšalantan i samouveren stav, veruje u pobedu protiv bilo koga

Zbog njihovih specifičnih odnosa kroz vreme i ovakvog međusobnog skora – bilo je interesantno čuti da su Novak i Kirijos bili „u prepisci“ ovih dana na Vimbldonu, pa je predstavnicima naših medija Novak pružio odgovor na tu temu:

„Rekao sam - mu vidimo se u nedelju u finalu!” kaže Novak, i još važnije – otkriva nam kada je poslao tu poruku:”Rekao sam mu to posle trećeg kola kada je dobio Cicipasa. Gedao sam taj meč i mislio sam on će doći do kraja”.

foto: AP

Mečevi sa Kirijosom su bili retki – i Vimbldonsko finale se odigrava posle više godina Nikovih “uspona i padova” – gde ga ćesto nije bilo ni u drugim kolima turnira, a kamoli u završnicama. Kako – onda – pripremiti takav meč, “skautirati” protivnika koji se retko viđa na takmičenjima – pitali smo Novaka?

“Donekle je neugodnije skautirati takvog igrača. Igrali smo poslednji put pre pet godina. Oba susreta sam izgubio i tada smo igrali nedelju za nedeljom, u period kada nisam baš igrao tenis života. Od četiri seta - tri su otišla u taj-brejk. On je jako nezgodan igrač za svakog, talentovan je, ima puno snage u servisu i forhendu, bekhend ima ravan i ne greši puno, dobro se kreće, pogotovo na travi za svoju visinu. Ima nonšalantan i samouveren stav i veruje u pobedu protiv bilo koga”, hvali svog narednog protivnika Novak – i nastavlja:

foto: AP

“Svoje najveće pobede je beležio protiv nas iz vrha. On je takav igrač - svoj je, autentičan i bira da igra ono što želi. Kada ga posmataram kao ljubitelj tenisa – a da se izdvojim iz uloge njegovog rivala - drago mi je što ostvaruje svoj potencijal. Skoro 10 godina nije uspevao da dopre do završnih faza, iako svi znamo za šta je sposoban i koliko može. Radujem se velikom izazovu i biće najveći do sada na turniru", zaključuje Đoković.

foto: EPA/NEIL HALL, TOLGA AKMEN

(Vuk Brajović)