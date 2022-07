JEDVA SU DOČEKALI! Britanski tabloid ekspresno reagovao na objavu "nevakcinisanog Đokovića": Bode im oči što se sprema za US open!

Poznati britanski tabloid "Dejli mej" osvrnuo se na jučerašnju objavu Novaka Đokovića na društvenim mrežama, povodom učešća na predstojećem US openu.

Novak je na Instagramu objavio video sa treninga, na kom se jasno može videti da radi punom parom kako bi bio maksimalno spreman ukoliko dobije dozvolu da nastupi na US openu. Srbin se zahvalio svima na velikoj podršci i poručio navijačima da "mu drže palčeve" dok iščekuje odgovor o tome da li postoji bilo kakva mogućnost da putuje u Ameriku.

Nakon Noletove objave u britanskom tabloidu objavljen je tekst pod naslovom: "Nevakcinisani Đoković se sprema da igra US Open uprkos zabrani ulaska u SAD".

foto: Printscreen

Autor ističe da se Đoković i dalje nada da će igrati na US openu, uprkos tome što Amerika ne dozvoljava da u zemlju uđu stranci koji nisu vakcinisani.

U nastavku teksta napominje da je Srbin deportovan iz Australije jer je prekršio stroge kovid propise, što nije istina. Podsetimo, Đoković je ispoštovao sva pravila i dobio vizu. Australijanci su mu je ukinuli kada je došao u Melburn, a kasnije je i deportovan jer su smatrali da će, pošto nije vakcinisan, ohrabriti Australijance da ga slede.

Engleski list ističe da bi isto to mogao da doživi i u Njujorku, ali on uprkos svemu insistira na pripremama za US open.

Takođe, pominju se i brojne poruke podrške koje stižu Novaku.

Kurir sport