NOVI UŽASAN KOMENTAR AMERIKANACA O ĐOKOVIĆU! Jelena ostala U ŠOKU kada je pročitala reči o Noletu, morala je EKSPRESNO da reaguje

Kako prolaze dani, sve je izvesnije da na predstojećim turnirima neće biti Novaka Đokovića.

Razlozi su svima dobro poznati, Amerika ne dozvoljava ulaz u državu strancima koji nemaju dokaz o vakcinaciji, a srpski teniser se nije odlučio na taj potez.

Komentari i reakcije su različiti i stižu sa svih strana, a Novakova supruga, Jelena Đoković, ostala je u šoku kada je videla objavu jednog teniskog magazina.

"Reketmagazin" iz Njujorka, reagovao je na vest da se Đoković povukao sa turnira u Montrealu na sledeći način:

- Ne znamo zašto ovaj momak nastavlja da se prijavljuje za turnire u nadi da će promeniti svoja pravila za njega. Cela ta stvar sa stavom jeste da zapravo držiš taj stav.

Ekspresan odgovor je stigao od Novakove supruge:

- Da li je ovo pravi, međunarodni teniski magazin?! Vau - kratko je poručila Jelena.

Podsetimo, masters u Montrealu igra se od ponedeljka i bilo je prilično jasno da na njemu neće biti Novaka.

Njegovi navijači se još uvek nadaju da će doći do velikog preokreta i da će mu SAD dozvoliti ulazak u zemlju, a samim tim bi Đoković dobio priliku da od 29. avgusta igra na US openu i pokuša da stigne do 22. grend slem trofeja u karijeri.

Ukoliko ne dođe do promene, Novak će biti prinuđen da se povuče i sa US opena, baš kao što je to uradio i sa Montrealom.

