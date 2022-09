ĐOKOVIĆ POSLAO DIRLJIVU PORUKU FEDERERU! Novak uputio emotivne reči velikom rivalu: Rodžere, čast mi je što te poznajem!

Novak Đoković je poslao dirljive reči jednom od najvećih rivala, Rodžeru Federeru, koji je u četvrtak objavio da je završio karijeru.

- Rodžere, teško je videti ovaj dan i preneti rečima sve što smo zajedno delili u ovom sportu. Više od decenije neverovatnih trenutaka i bitaka na koje treba da se vratimo. Tvoja karijera je postavila ton tome šta znači postići izvrsnost i voditi sa integritetom i uravnoteženosti. Čast mi je poznavati te na terenu i van njega, i radujem se tome u još mnogo godina koje dolaze. Znam da će ovo novo poglavlje sadržati neverovatne stvari za vas, Mirku, decu, sve vaše voljene, a Rodžerovi fanovi još uvek imaju mnogo čemu da se raduju. Od naše do vaše porodice - želimo vam puno radosti, zdravlja i blagostanja u budućnosti. Radujemo se što ćemo proslaviti vaša dostignuća i videti vas u Londonu - poručio je Đoković.

Rodžer Federer se u četvrtak oprostio od tenisa, mnogi elitni igrači su mu poželeli sve najlepše uz birane reči.

Među prvima je to učinio Rafael Nadal, a mnogi ljubitelji tenise zapitali su se zašto to još nije učinio Novak Đoković. Sada su to i dočekali, mnogi su zapravo zaboravili da će se družiti uskoro na Lejver kupu. To je i Novak potvrdio.

Rodžer Federer će poslednji meč na ATP turu odigrati sledeće sedmice u Londonu. Legendarni teniser objavio je da će se na turniru od 23. do 25. septembra oprostiti od tenisa.

Uz njega će u timu biti njegovi najveći rivali Novak Đoković, Rafael Nadal i Endi Mari.

Evropu će predstavljati još Stefanos Cicipas i Kasper Rud. U timu sveta će biti Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric, Dijego Švarcman, Aleks de Minor, Fransis Tijafo i Džek Sok.

Kurir sport