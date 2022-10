RAFI JE OVAJ TURNIR RAK RANA: Nadal se uvek žalio na Završni masters!

Andrea Gaudenci direktor Asocijacije profesionalnih tenisera (ATP) prokomentarisao je mogućnost daRafael Nadal igra na Završnom mastersu u Torinu

Španac je prvi obezbedio učešće ove sezone, naravno zahvaljujući osvajanju Australijan opena i Rolan Garosa, ali njegov nastup u Torinu još nije siguran.

Što zbog hroničnog problema sa povredama, ali i činjenice da je nedavno postao otac.

Nadal nikada nije osvojio Završni Masters, a najbliži je bio 2010. i 2013. godine, kada su od njega u finalu bolji bili Rodžer Federer i Novak Đoković.

"Ne znam. Nadam se da će doći. Po mom mišljenju hoće, zato što ATP finale nikada nije osvojio. Osvojio je sve ostalo, ali još uvek mu fali Završni masters. Uvek se žalio da se igra na tvrdoj podlozi, a ne na šljaci. Ima pravo, ali to je neizbežno s obzirom na raspored. U svakom slučaju, znam da je to turnir koji bi želeo da osvoji po svaku cenu, jer mu je to jedina važna titula koja mu nedostaje", rekao je Gaudenci.

Inače, Nadal pored Završnog mastersa, nikada nije osvojio titulu u Majamiju na beton i Parizu u dvorani.

