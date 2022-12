KIRJOS POD PRITISKOM: Svi u Australiji očekuju velike stvari od mene! Teško je biti ja

Australijski teniser Nik Kirjos rekao je da oseća pritisak očekivanja dok se priprema za Australijan open, gde se nada da će osvojiti prvu grend slem titulu u karijeri.

Kirjos je godinu počeo osvajanjem titule u dublu na Australijan openu zajedno sa Tanasijem Kokinakisom, pre nego što je u finalu singla na Vimbldonu izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića. Osvojio je titulu na turniru u Vašingtonu i plasirao se u četvrtfinale Ju Es opena.

Prvi grend slem turnir u sezoni počinje 16. januara u Melburnu, a Kirjos oseća pritisak očekivanja na domaćem terenu.

"Uvek sam verovao da je pritisak privilegija. U stvarnom životu nema mnogo pritiska da budete profesionalni teniser. Zarađujemo mnogo, putujemo po svetu sa omiljenim ljudima. Vidimo različite ljude, različite kulture. U šemi stvari, to nije pritisak, ali potpuno razumem izlazak na teren sa svim ovim očekivanjima da 'Nik Kirjos sada ima legitimnu šansu da osvoji Australijan open' i svi u Australiji očekuju velike stvari od mene", rekao je Kirjos za Jurosport.

"Ponekad ima mnogo toga da se podnese. Nije lako biti u centru pažnje", dodao je 22. teniser sveta.

Kirjos je poznat po emocijama koje iskazuje na terenu, svadjama sa publikom, ali i sa sudijama. Navijači su sada prestali da ga gledaju kao takvog igrača i počeli da ga smatraju teniserom koji može da pobedi najbolje igrače sveta.

"Mislim da sam prihvatio taj izazov. Nije lako, zaista sam naporno radio da pokušam to da kanališem i iskoristim kao gorivo. Teško je biti ja. Kada osvojim turnir ili nešto vredno, oni uvek žele više. Nikada ne kažu: 'U redu, vreme je za odmor' već 'Uradi to ponovo' ili 'Uradi to sada' ", dodao je on.

Lejton Hjuit je poslednji Australijanac koji je osvojio grend slem, 2002. godine na Vimbldonu, a poslednji domaći igrač koji je trijumfovao u Melburnu bio je Mark Edmondson 1976. godine.

"Shvatio sam da ljudima nikada neće biti dosta. Mislim da sam postigao velike stvari u sportu i odakle sam krenuo. Zadovoljan sam sobom. Želim da postignem više za sebe, za ceo moj tim, a ne za nekog drugog", rekao je Kirjos.

