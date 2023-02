NOVI UDAR NA NOVAKA! Čuvena teniserka pokrenula kampanju: Zaustavite internet! (FOTO)

Bivša američka teniserka Bili Džin King nastavlja sa napadima na najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića posle Australijan opena.

Iako je priznala jednom prilikom da će Novak najverovatnije biti GOAT, ipak ne može a da ne oplete po Srbinu.

"Moja nova omiljena kampanja: "Correct The Internet". To je globalna inicijativa pokrenuta da se isprave nepravde i da se žene u sportu učine vidljivijima. Kada pretražujete 'ko je u tenisu proveo najviše vremena na prvom mestu' uglavnom kao rezultat izađe Novak Đoković, a zapravo činjenice govore da je to Štefi Graf", napisala je američka teniserka.

"Novak će uskoro preuzeti prvo mesto, ali je bitno da se prepozna Stefani i da joj se oda čast koju ona zaslužuje", smatra legendarna teniserka.

(Kurir sport)