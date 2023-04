TUČENA SAM DO NESVESTI, SA 11 GODINA SU MI PRIČALI DA SAM KRAVA! Ispovest Jelene Dokić koja će vas RASPLAKATI, ove reči mnogo BOLE

Bivša teniserka Jelena Dokić, ponovo se oglasila na Instagramu, i emotivnom porukom mnoge ostavila bez teksta.

Jelena je sada na ovoj društvenoj mreži objavila dve fotografije, jednu od pre 24 godine, i drugu koja je nastala na ovogodišnjem Australijan openu, gde je bila stručni konsultant organizatora.

Ona je sada sa fanovima podelila tužnu priču iz prošlosti, govorila je o nasilju koje je pretpela, kao i o razlozima zbog kojih je imala velike psihičke probleme.

Pročitajte u nastavku bolnu Jeleninu ispovest:

- Koji je najčešći komentar koji vidim kada je u pitanju moje telo, veličina i težina? "Šta joj se desilo? Jedva je prepoznam."

Stvarno? Šta se dogodilo? Ne možete da me prepoznate? Dozvolite mi da vam kažem šta se dogodilo. Preživela sam kao izbeglica dva puta, bila sam maltretirana, živela sam u porodičnom nasilju 15 godina i tučena sam do nesvesti, bila sam zlostavljana fizički i emotivno i prvi put sam dobila batine kada sam imala šest godina. Zvali su me ku*va i krava od kad sam imala 11 godina. Morala sam da pobegnem od kuće, borila sam se sa anksioznošću, depresijom, Postraumatskim stresnim poremećajem i traumom i skoro da sam izvršila samoubistvo.

I dalje sam uspeo da prođem prilično dobro, uspela sam da budem prvih pet na svetu kao teniserka i Grend slem finalista, autor sam bestselera, komentator i govornik, ali, što je najvažnije, preživela sam. Dakle, dok vidite promenu težine i veličine, reći ću vam razliku između ove dve slike.

Ova levo je veličine 4, nasmrt uplašena, prebijena do nesvesti, a ta izbočina na mojim cevanicama je od udaranja nogama cele noći. Ova desno sam ja u veličini 16, sve sam to preživela i ovde se lečim od svoje traume i napredujem. Mislim da lice na dve slike govori sve. Uzeću veličinu 16 pre veličine 4 svakog dana, ako to znači da sam srećna. Ako to znači da sam se okrenula hrani da bih pokušala da preživim, neka bude tako.

Ali ja sam ovde, srećna sam i što je najvažnije, uspela sam. Dakle, postoji odgovor, jednom i zauvek. Prošla sam pakao i nazad i preživeo sam i danas pokušavam da pomognem drugima. To se desilo. A za one koji još uvek ne razumeju poentu, to govori sve o vama. Lepota nije određena veličina, lepota je imati lepo srce i dušu - napisala je Jelena na Instagramu.

Kurir sport