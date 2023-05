ĐOKOVIĆ OTKRIO KAKAV ODNOS IMA SA MURINJOM: Počastvovan sam što dolazi da gleda moje mečeve...

Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo mastersa u Rimu, pošto je pobedio argentinskog igrača Tomasa Martina Ečeverija, a ovaj meč sa tribina je gledao i legendarni portugalski trener Žoze Murinjo.

foto: AP Photo/Andrew Medichini

Posle meča, Murinjo se srdačno pozdravio sa Đokovićem, čestitao mu na pobedi a onda mu zatražio autogram. Naravno da je jedno od pitanja na konferenciji za novinare bilo upravo o tom prijateljstvu.

"Upoznao sam ga nekoliko puta, dolazio je da me gleda u Londonu tokom Završnog mastersa u Londonu. Imali smo tamo turnir godinama i dolazio je da me gleda dok je radio u Londonu", otkrio je Nole, pa nastavio:

"On je teniski navijač i jedan od najboljih trenera svih vremena, počastvovan sam što dolazi da gleda moje mečeve. On je divna osoba, uvek je bio divan prema meni i timu. Nadam se da mogu da uzvratim uslugu i da odem da gledam njegov tim kada on ima meč, mislim da nikada to nisam uradio. Možda Real kada je bio tamo, gledao sam nekoliko puta Real. Zovu ga Posebni i raduje me što je došao da me vidi", poručio je Đoković.

(Kurir sport)