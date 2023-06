PONOS NIŠA BRANI ČAST NA VIMBLDONU: Natalija Stevanović u prvom kolu - prvi put u karijeri

Natalija Stevanović u prvom kolu Vimbldona – prvi put u karijeri; šta nam izuzetno jako takmičenje u ženskom singlu Vimbldona nosi?

Kao bomba je odjeknula vest o povlačenju najbolje igračice sveta danas sa turnira u Bad Homburgu, ali ako trovanje hranom Ige Švjontek nije ozbiljnije prirode – ne bi trebalo očekivati da će Poljakinja u prvom kolu Vimbldona imati veće probleme sa Žu Lin iz Kine. Ipak, ako ne zaleči taj zdravstveni problem – Trevisan ili Soriber Tormo nisu protivnice koje Iga može pobediti “sa jedne noge”, i time ova čudna predigra ovogodišnjeg glavnog žreba Vimbldona u singlu za žene može dobiti krajnje neočekivan obrt.

foto: Instagram

“Igin deo žreba” nam u prvom kolu nosi nekoliko zanimljvih mečeva – a sigurno će najveću pažnju privući onaj između posebno pozvane veteranke Venus Vilijams (43 godine) i povratnice na teniski teren posle porođaja – najpoznatije teniskerke iz Ukrajine Elene Svitoline (čiji suprug Gael Monfis se povukao sa Vimbldona danas). Zanimljiv spoj mladosti i iskustva biće viđen u meču Petre Martić i Linde Fruhvirtove I Juan I Azarenke – dok će “Američki triler” predstaviti osvajačicu Australijen Opena (koja je bukvalno nestala posle tog uspeha) Sofiju Kenin i Kori Koko Gof – kojoj se smeši četvrtfinale ovog turnira – ako je suditi po dosadašnjem iskustvu. Druga najbolje rangirana igračica u ovom delu žreba Džesika Pegula bi najveći izazov do četvrtfinala mogla da ima u liku I delu Samsonove ili Ženg, dok bi joj na putu do polufinala sa (do tada potpuno oporavljenom) Švjontek ili Gof eventualne probleme mogle da izazovu Kudermetova, Stivens, Vekić ili peta nositeljka Garsija iz Francuske. Biće zanimljivo videti koliko će mlađe učesnice ovog dela žreba moći da se izbore sa tenzijom posle prvih uspeha (očekivanih ili iznenadnih), a nasuprot njih – da li će iskusnije protivnice uspeti da tim kvalitetom nadoknade fizičke zaostatke na najbržoj i najtežoj podlozi za adaptaciju i mirnije glave prođu prva dva “krizna” kola. Ako sve budu zdrave i velika iznenađenja izostanu – četvrtfinala Švjontek – Gof i Pegula – Garsija će biti “mala finala” u kojima će publika uživati već sredinom druge nedelje.

foto: Profimedia

Uz svu čast nositeljkama i velikim favoritkinjama – priču o “Sabalenkinom delu žreba” počinjemo čestitkama 28-godišnjoj nišlijki Nataliji Stevanović koja je prvi put u karijeri ušla u glavni žreb ženskog singla u Londonu – i to bez izgubljenog seta u 3 kola kvalifikacija. Kao “nagrada” za ovaj izuzetan uspeh stiže finalistkina ovog turnira iz 2021 Karolina Pliškova – koja je daleko od svoje najbolje forme, pa bi rasterećena Natalija mogla da “zasija” na jednom od glavnih terena koji se očekuje da udomi ovaj susret i barem ostavi lep utisak pred izbirljivom londonskom publikom. Srpkinja se nalazi u delu žreba u kome je i braniteljka trofeja iz prošle godine – Ribakina, dvostruka osvajačica Kvitova, do nedavno druga igračica sveta Tunižanka Žaber, šampionka Rolan Garosa Ostapenko, ove godine odlične Hadad Maja i Pera, opet aktuelna Andreesku, iskusna Kirstea, opasne Kalinina i Putinceva – tako da ovo predstavlja jedan “Masters u malom” po nivou kvaliteta igračica sadržanih u njemu. Ni prema Sabalenkoj nivo značajno ne opada – jer tu su i dalje visoko rangirana Sakari (doduše veoma promenljive forme u najboljem slučaju), finalista Rolan Garosa Muhova i osvajačica zemljakinja Krejčikova, iskusne Kijz, Kostjuk, Erani, Votson, Begu i Đorđi – te izuzetno opasne Badosa, Potapova, Andreeva, Aleksandrova, Blinkova i Juvan. Četvrto kolo u kome bi mogle da se nađu Muhova i Sabalenka u reprizi polufinala Rolan Garosa bio bi pravi “hit dana” – a polufinale protiv velike rivalke Ribakine (u reprizi finala Australijen Opena i Indijan Velsa 2023) možda i odlučujuće za to ko će biti osvajačica Vimbldonskog šampionata za 2023.

foto: AELTC/Ben Queensborough

Sjajne vesti o povećanju budžeta turnira WTA organizacije i sve većim koracima u nastojanju da se ženski tenis približi muškom će sigurno biti opravdana nivoom tenisa koji očekujemo da vidimo u naredne 2 nedelje na terenima Ol Ingland Kluba. Zbog toga je ponos na to što je u ovakvoj konkurenciji Natalija Stevanović uspela da se probije do glavnog žreba (a razočarenje što to nije pošlo za reketom Olgi Danilović i Aleksandri Krunić) još veći – i sa nestrpljenjem čekamo da “bele haljinice zaigraju” u ikoničnom i prelepom travnatom ambijentu kluba na poštanskoj adresi SW19.

(Vuk Brajović)