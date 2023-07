MAREJ POSLE POBEDE NAD PENISTONOM: Sjajno je što je Rodžer bio tu...

Dvostruki osvajač Vimbldona Endi Marej je u pobedi protiv zemljaka Penistona juče (6:3 6:0 6:1) ostvario svoju drugu najubedljiviju pobedu na Centralnom terenu Vimbldona – i to u 36.godini života i sa jednim veštačkim kukom.

Ovoj izuzetnoj demonstraciji tenisa prisustvovao je i dojučerašnji „kolega“ i osvajač 8 trofeja u Ol Ingland Klubu Rodžer Federer – posmatrajući meč iz svečane lože.

„Sjajno je što je Rodžer bio tu, i očekujem da će ga biti puno i često i na drugim teniskim događajima i u našem sportu uopšte. On obožava tenis, i bilo je lepo videti ga ponovo kao gledaoca na Centralnom terenu. Tako je i Sampras gledao Rodžera i Rafu, Rod Lejver sve nas toliko puta na Australijen Openu – i iako nekima možda to izgleda čudno – mislim da je to super i da me uopšte nije remetilo“, na tu temu kaže Marej.

foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Endi je malo izmenio pokret ruke pri servisu, i veoma je zadovoljan nivoom tenisa koji je danas prikazao – a uoči meča protiv pobednika susreta Tim – Cicipas. Pohvalno i povoljno po Endija je i to što ovo nije bio još jedan maratonski meč na otvaranju Grend Slema – i po njegovim rečima “ono što je tu važno je da mogu da sačuvam energiju kako bih što duže trajao u žrebu – a ne to što mi ovakav meč doprinosi nekom značajnijem podizanju samopouzdanja.”

I Mareju nije bilo prijatno igrati pod zatvorenim krovom: “To što sam bio malo nervozniji pred svoj prvi nastup na Vimbldonu je nešto što smatram pozitivnim, i kada bi bilo drugačije – bilo bi mi čudno. Ipak, ono što se razlikovalo od većine drugih nastupa ovde su uslovi za igru pod zatvorenim krovom – prvo veoma bučnim kada je padala kiša, ali i veoma vlažnim za stabilno kretanje – što sigurno ne želite da vas remeti na otvaranju Vimbldona.”

Na pitanje od million dolara – kada će sutra igrati Cicipas i Tim (i da li će gledati taj meč) usled potpuno poremećenog programa zbog kiše – Marej kaže:

foto: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

“Zaista nemam predstavu kada će oni nastupiti, a može da se desi da će se deo tog meča preklopiti sa mojim planiranim treningom u 1 popodne. Verovatno ću ga gledati na premotavanje. Za svoju igru smatram da je dovoljno dobra da mogu da pobedim većinu svojih protivnika, i ne bavim se preterano planiranjem za mečeve u daljem toku žreba. Važno mi je da se fizički dobro osećam – što je slučaj sada – i da mogu dobro da se oporavim iz meča u meč. Svim ostalim se jednostavno ne bavim,” objašnjava Endi.

“Trudim se da idem iz meča u meč, jer nikada ne znate ko će vam biti sledeći protivnik. Nema nikakvih garancija da će vam protivnik biti igrač koji čak ima i ubedljivu prednost u svom meču, I zbog toga je izlišno time se baviti. I Tim i Cicipas su teniseri sa značajnim pedigreom i velikog iskustva, koji su zabeležili izuzetne nastupe na Grend Slemovima u svojim karijerama – I jedino što me interesuje u daljem toku žreba je – taj meč!” naglašava Marej i ujedno najavljuje još jedan “klasik” na jednoj od dve glavne teniske pozornice Vimbldona.

(Vuk Brajović)