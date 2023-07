KO JE CRNOGORSKI NOVINAR KOJI BRUTALNO VREĐA ĐOKOVIĆA? Optužen za pedofiliju, provocira Jelenu Đoković i šalje joj slike Nadala?!

Nebojša Šofranac, novinar RT Crne Gore, navukao je žestok gnev naroda u toj državi, ali i šire uvedljivim tekstom na račun Novaka Đokovića.

Iako je Nebojša Šofranac ekspresno povukao sporni tekst u kojem omalovažava najboljeg tenisera današnjice, a u nebesa diže pobednika Vimbldona Karlosa Alkaraza, kritike na njegov račun ne prestaju.

"Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bes drvoseča koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu?" napisao je na društvenim mrežama Šofranac.

Nažalost, nije se tu zaustavio.

"Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena)", napisao je crnogorski novinar.

Portal "IN4S" iz Crne Gore podsetio je da je Nebojša Šofranac bio "udarna pesnica" režima bivšeg predsednika te zemlje Mila Đukanovića. Neposlušne Srbe nazivao je „odranim“, „izrodima“ i „narodom bez zuba”, u jednoj Fejsbuk prepisci, posle košarkaške utakmice između Budućnosti i Crvene zvezde:

- Ahahaaha, da bar imate zuba pa da se zasmijete ljudski, kakvi gmizavci i izrodi, pa još odrani.

Tu se nije zaustavio. Zasmetalo mu je čak i ćirilično pismo.

Pitajući „mora li svaki četnik pisati ćirilicom“ on je postavio i „dijagnozu“ pa upitao:

„Koja je muka na vas paćenici?“

Portal "IN4S" preneo je pisanje italijanske Gazete o hapšenju Nebojše Šofranca zbog napada na dve maloletnice. Njegovo hapšenje zbog pedofilije desilo se u Bariju, u aprilu 2019. godine.

Ispod statusa Jelene Đoković, supruge Novaka Đokovića, Nebojša Šofranac, iz samo njemu znanih razloga kačio je fotografije Rafaela Nadala.

Posle skandaloznih objava na račun Novaka Đokovića, o liku i delu Nebojše Šofranca oglasio se Slaviša Čurović, poznati srpski glumac, rodom iz Crne Gore.

- Uradio sam sa njim mnogo prenosa na svojim počecima, radili smo zajedno boks, fudbal, košarku. Družili se i odigrali makar par stotina puta mali fudbal. Pričali o svemu, onome makar što je on uspevao da shvati. Kod njega nema ničega što je realnost, nego je sve jedan san rutine, zamišljenih priča i samootužne stvarnosti kada ne zna koji broj cipela nosi on sam, ali zna koji je broj telefona Fabia Kapela dok ga nalazi u kadi i pravi intervju sa njim. Tako da ne treba prestrogo suditi o čoveku koji nesvestan realnosti, sebe i života samog, već pedeset godina, a zadnjih dvadeset iznosi priče sa španske TV, ili Si-En-En-a i slično, a uperene su protiv Novaka Đokovića. Jer on formira sliku koju tamo vidi kao realnost, a realnost koju živi ne razume.

Dalje, Slaviša Čurović otkriva da je Nebojša Šofranac bio vatreni navijač Crvene zvezde, koje se izgleda danas odrekao, jer kada ha pitaju za koga navija uvek kaže - Milan.

- Kao vatreni navijač Crvene zvezde putovao po Jugoslaviji i bio na „Severu“. Tako je jednom, otišavši za hleb i jogurt, 1991. krenuo ka Poljudu, dok je rat trajao i otišao na utakmicu, čini mi se Rad – Hajduk. Opet u papučama. Kako je novčanica koju mu je otac dao da kupi jogurt bila dovoljna samo za put do tamo, krenuo je na tribinu gde je bila „Torcida“ koja je uzvikivala „HDZ – isljednica“ a on je tu blejao unaokolo i pojma nije imao gde je. Porodica nije znala gde je, mada ni on. Kada je ušao u hotel u Splitu da gleda finale SP u vaterpolu, krenuo je da navija za Jugoslaviju, jedva se izvukao živ i došao do autobuske stanice. Ukrcao se na zadnji autobus Split – Podgorica, nije imao para za kartu i izbačen je negde, Omiš recimo, te zatvoren. U apsanu. Da nije bilo službenog auta oca Draga, da ga zadnjim naporom funkcionera SFRJ u mercedesu izvuče odatle nakon dan ili dva, ko zna gde bi završio.

Novinar RTCG Nebojša Šofranac, kuće koji sebe naziva Javnim servisom, nije sankcionisan od strane matične kuće, nikada, ni za jedan od svojih neprimerenih gafova.

Nebojša Šofranac rođen je 28. februara 1974. godine u Podgorici, gde je završio Osnovnu školu “Maksim Gorki” i gimnaziju “Slobodan Škerović”. Studirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, ali je posle treće godine odlučio da se posveti sportskom novinarstvu.

