HOĆETE DA KAŽETE DA ĆE ALKARAZ DA OBORI TE REKORDE?! Legendarni Pilić surovo iskren o Alkarazu: Ajde da vidimo šta će da se desi!

Nekadašnji proslavljeni teniser, Nikola Pilić, prokomentarisao je poraz njegovog bivšeg učenika, Novaka Đokovića u finalu Vimbldona.

Karlos Alkaraz je prošao kroz velika vrata, savladao sedmostrukog prvaka i stigao do svoje prve titule na Vimbldonu. Tako je, po mnogima, i najavio “novu eru” u svetu tenisa.

Sa time se ne slaže nekadašnji trener Đokovića, Nikola Pilić, kome Novak pripisuje velike zasluge za trofejnu karijeru.

“To su čiste spekulacije od strane novinara. Može da bude, ali ne mora. Aj da vidimo šta će biti na US openu, gde on brani 2000 poena, a Novak ne mora ništa... Šta će se dogoditi za 10 godina? Oćete da mi kažete da će Karlos osvojiti 14 titula Rolan Garosa, ili ćete mi reći da će biti broj jedan 400 sedmica? Malo morgen. To su dva rekorda za sva vremena“, rekao je Pilić u razgovoru za Meridian sport.

Pilić je objasnio šta je “pošlo po zlu” za Novaka u finalu Vimbldona, a čitav intervju možete pročitati na portalu Meridian sport.

