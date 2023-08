AU, KAKAV POLJUBAC OD NOVAKA: Dama na tribinama nije mogla da dođe sebi od sreće kada joj je Đoković URADIO OVO (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Sinsinatija jer mu je Alehandro Davidovič Fokina predao meč.

Đoković je dobio jedini odigrani set sa 6:4, a onda su viđena još samo dva poena i tu je bio kraj.

Kao i obično, posle meča, Nole je bio džentlmen:

- Nadam se da će se oporaviti do US Opena, to mu želim - poručio je Đoković.

Jedna scena sa meča obišla je svet. Sve se desilo tokom prvog seta

Dama u prvim redovima, dobila je od Novaka poljubac pravo u kameru svog telefona i nije mogla da poveruje da se to desilo i to za vreme samog meča!

Zatime je zatražila da Novak to uradi ponovo, rekavši mu "još jednom, još jednom", kako bi sve to snimila, želja joj se ispunila.

Sve to je proslavila podizanjem ruku, a Novak može mirne duše da planira taktiku za naredni meč sa Gaelom Monfisom.

Kurir sport