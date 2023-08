Uživo: Đoković - Monfis 3:2

5. gem, 3:2 - Seris je i dalje veliki adut srpskog tenisera. Za sada ga služi odlično.

4. gem, 2:2 - Monfis još uvek drži svoj servis. U ovom gemu je bilo 30:30, ali Novak nije uspeo da napravi brejk.

3. gem, 2:1 - Dobri servisi na početku i za Novaka.

2. gem, 1:1 - Francuski veteran servira jako dobro u Sinsinatiju do sada. Možda to bude njegov adut ove noći. Iako je, Đoković imao brejk loptu, dobrim servisom Gael dolazi do gema.

1. gem, 1:0 - Bez izgubljenog poena Novak otvara ovaj meč.

Prvi na servisu biće Novak Đoković. Krećemo!

U trećem kolu Mastersa u Sinsinatiju ove noći se sastaju Novak Đoković i Gael Monfis.

Meč je odlagan nekoliko puta zbog kiše, pa je konačni termin početka 04.00 po srednjeevropskom vremenu.

Đoković ima skor od 18 pobeda iz isto toliko mečeva protiv francuskog tenisera.

Podsećamo, Novak Đoković prošao je u 3. kolo Sinsinatija jer mu je Davidovič Fokina predao meč pri vođstvu našeg asa 6:4.

Turnir u Sinsinatiju je serije Masters 1000 i igra se za nagradni fond od 6,600,000 dolara.

Za prvog nosioca postavljen je Karlos Alkaraz, drugi je Novak Đoković, dok titulu brani Borna Ćorić.

Kurir sport