POSLE OVOGA ĆETE JOŠ VIŠE DA VOLITE NOVAKA ĐOKOVIĆA: Ono što je uradio govori koliki je PATRIOTA i koliko obožava SRBIJU! (VIDEO)

Novak Đoković pokazao je na delu bezbroj puta koliki je patriota i koliko voli Srbiju.

Najbolji teniser današnjice Novak Đoković na turniru u Sinsinatiju, usred Amerike, pokazao je još jednom koliko poštuje otadžbinu, posebno zastavu, grb i himnu Srbije. Zbog onoga što je uradio u SAD još više će ga voleti i poštovati srpski narod.

Posle meča i predaje Španca Alehandra Davidoviča Fokine, Noleta su opkolili srpski navijači u Sinsinatiju. Imao je strpljenja i pažnje prema svakome od njih. Nije odbio nijedan autogram.

Kada mu je jedan navijač ponudio srpsku zastavu da stavi svoje ime i prezime na nju, Novak je još jednom pokazo koliki je rodoljub. Pre nego što se potpisao, uzeo je zastavu i prvo je poljubio, a tek onda dao autogram.

Bio je to još jedan pokazatelj koliko Novak Đoković voli svoju zemlju i koliko mu je stalo do nje. Treba reći da je Nole posle dve godine došao u Ameriku, jer mu je bilo zabranjeno da igra turnire, zbog toga što nije vakcinisan protiv kovida. Uz to, protekle dve godine protiv njega je vođena prljava kampanja, pa su u njegovu zaštitu stala mnoga imena iz sveta sporta, ali i politike u SAD.

Novak Đoković (36) će u osmini finala mastersa u Sinsinatiju igrati protiv vršnjaka Gaela Monfisa iz Francuske. Duel je zakazan u noći između četvrtka i petka u 02.30 časova.

