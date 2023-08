URNEBESNO! "MOJ NAREDNI RIVAL JE ISTO STAR KOLIKO I JA" Đokovićeva hit najava duela sa čovekom kome je UPROPASTIO karijeru

Novak Đoković prošao je u 3. kolo Sinsinatija jer mu je Davidovič Fokina predao meč pri vođstvu našeg asa 6:4.

"Na mreži mi je rekao da se radi o povredi donjeg dela leđa. Nije se oporavio od toga, ali nadam se da će biti u redu za Njujork. Nije dobro zbog publike, očekivali su da vide meč. Nadam se da mogu da gradim svoju formu iz dana u dan i da dižem nivo", rekao je Novak.

Niko ne voli kada na ovaj način prođe u narednu rundu.

"Lepo je vratiti se na Tur sa pobedom, ali malo su pomešana osećanja s obzirom da mi je protivnik predao meč u prvom gemu drugog seta. Nadam se da će se što pre oporaviti, da nije previše ozbiljna povreda, da će biti spreman za US Open. Poznajemo se dosta dobro, on je fantastičan igrač, imao je sjajnu nedelju u Kanadi, igrao je polufinale. Dosta mečeva, verovatno ga je to fizički iscrpelo i uticalo na ovaj scenario. Meni je drago što sam se vratio u Ameriku, što imam ponovo priliku da igram ovde pred publikom koja voli tenis. Vežu me neka lepa sećanja i uspomene na ovaj teren, nadam se da će sutra biti još bolje", rekao je Novak.

Naredni protivnik Đokovića je čovek kome je "upropastio karijeru". Reč je u o Gaelu Monfisu sa kojim ima neverovatan skor - 18:0.

"Sjajan momak, poštujem ga jako, volim kao osobu. Mnogo uživanja i zabave daje navijačima, jedan je od najharizmatičnijih igrača, imali smo dosta mečeva na Turu. Vratio se, borio se sa povredama, možda bolje igra nego ikada. Svi govore o mojim godinama, ali i on je star isto kao i ja", nasmejao se Novak.

Kurir sport