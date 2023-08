ALKARAZU ROKI INSPIRACIJA: "Tigrovo oko" mi pomaže na terenu!

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras nije blistao prethodnih dana na Mastersu u Sinsinatiju, ali je ipak obezbedio plasman u polufinale gde ga očekuje Poljak Hubert Hurkač.

Poznato je da je svojevrsna motivacija Špancu pred mečeve pesma iz iz filma "Roki", u pitanju je pesma "The eye of the tiger i Alkaraz će nastaviti sa tom praksom.

"Naravno. Uvek gledam spot ili slušam 'Tigrovo oko' i druge pesme iz Rokija. Očigledno, to mi mnogo pomaže da uđem u ritam igre. Meč sa Hubijem biće veoma dobra prilika da se opet motivišem pesmom iz Rokija", rekao je Alkaras.

Svestan je da nije još uvek u najboljoj formi

"Mislim da igram dobro. Možda ne na svom najboljem nivou. Mogu da ga podignem, naravno. Imam osećaj da i rivali, kada igraju sa mnom, pomalo podignu igru. Ono što je jasno je da svakog dana možete da budete bolji", dodao je Alkaras.

U poslednje vreme igrao je dosta mečeva u tri seta, pitanje je bilo koliko će mu to pomoći u pripremama za odbranu krune na US Openu.

"Posle ovog turnira imam nedelju dana, tako da za mene nije važno ako igram tri seta ili ne. Nemam osećaj da mi to pomaže za Njujork kako bi tamo biti spreman i za pet setova. Uvek sam govorio, što si manje na terenu lakše ti je za oporavak, ostaješ zdraviji. Nikad ne znate hoćete li igrati dva ili tri seta. Morate da pobedite, nebitno je u koliko setova. Sada sam dobio u tri, ali moraću da budem koncentrisaniji da dobijem mečeva u dva seta", zaključio je teniser iz Mursije.

