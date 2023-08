REVOLUCIJA U SVETU TENISA: Igrači dobijaju zagarantovane PLATE!

Udruženje profesionalnih tenisera (ATP) saopštilo je da će za prvih 250 tenisera sa svetske rang-liste u singlu garantovati minimalnu platu ukoliko zarada bude ispod postavljenog praga, u sklopu novog trogodišnjeg programa.

Trogodišnji probni period pod nazivom Osnovni program pokriće sve nedostatke za prvih 250 tenisera u singlu, ukoliko zarada padne ispod postavljenih pragova, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Za 2024. godinu prag je postavljen na 300.000 dolara za prvih 100 igrača, za one od 101. do 175. mesta prag je 150.000 dolara, a za one od 176. do 250. mesta prag je 75.000 dolara.

ATP očekuje da će pružiti finansijsku podršku za 30 do 45 tenisera koji ispune kriterijume.

Oni će tom uplatom pokriti troškove trenera, fizioterapeuta i troškove putovanja.

"Izuzetno smo uzbuđeni što predstavljamo ovaj program. Ova inicijativa je potpuna promena u načinu na koji tenis pristupa finansijama igrača. Ona predstavlja našu posvećenost igračima i njihovim karijerama, negovanje okruženja u kome mogu da napreduju i uzdignu sport. To je takođe samo početak onoga što se nadamo da ćemo postići. Ambicija je da proširimo ovu inicijativu koja menja sport", rekao je predsednik ATP Andrea Gaudenci.

Vodeći svetski igrači zarađuju mnogo novca od turnira i raznih sponzora, dok niže rangirani teniseri u velikoj meri zavise od zarade na turnirima.

ATP će takođe podržati igrače koji se tokom jedne sezone zbog povreda takmiče na manje od devet ATP turnira i čelendžera.

"Ova garancija će osnažiti igrače da sa većom sigurnošću planiraju svoje sezone, koncentrišu se na svoju igru i ulažu u svoje timove", dodaje se u saopštenju.

Kurir sport / BBC