EKSKLUZIVNO! VELIKI INTERVJU ČUVENOG DŽONA MEKINROA ZA KURIR: Dolazim u Srbiju da napravim nešto veliko sa Novakom!

Džon Mekinro je teniska ikona, čovek koji je plenio na terenu i van njega, igrač čija se finala s Borgom, Lendlom i Konorsom ne zaboravljaju.

Čuveni su njegovi ispadi tokom igre - pošto nije trpeo nepravdu, svakome je, pa i sudijama, u lice umeo da sa saspe ono što mu je bilo na umu, a to često nije bilo prijatno za uši.

Danas je cenjeni teniski analitičar Eurosporta bez dlake na jeziku čije mišljenje se i te kako ceni.

Kurir je imao ekskluzivnu priliku da četvorostrukom šampionu US opena postavi nekoliko pitanja pred najveći turnir na američkom tlu, koji ćemo pratiti na programima Eurosporta, a na kojem će posle dve godine zaigrati i Novak Đoković.

03:24 EKSKLUZIVNI INTERVJU: Džon Mekinro za Kurir o Novaku Đokoviću

Novak je postao najstariji pobednik Sinsinatija i igrao je protiv 16 godina mlađeg rivala, i to skoro četiri sata. Koliko dugo još može da nastavi na tako visokom nivou?

foto: Eurosport

- To je pitanje na koje niko nema odgovor. Bio je neverovatan u finalu Sinsinatija, borio se s vrelinom, bilo je ekstremno vruće, ali pronašao je način. Neverovatno je da je tako dobar u tim godinama. Kako sada izgleda, mislim da može da igra još tri ili četiri godine. Teško je poverovati da neko to radi u njegovim godinama, na neki način je neviđeno - kaže Mekinro za Kurir.

foto: Eurosport

Vi ste igrali do 46. godine, doduše, mikseve i dublove.

- Pa mnogo je drugačije igrati dublove. Prestao sam da igram singlove malo pre 34. godine, tako da ja nisam uspeo da uradim ono što je on. Novak je daleko bolji od mene, zadivljujuće je to što radi.

Da vam je neko pre dvadesetak godina rekao da će jedan momak iz Srbije osvojiti 23 grend slem titule, šta biste mu rekli?

- Rekao bih mu: "Nemoj da si neozbiljan", eto, to bih rekao.

Jeste li planirali da posetite Srbiju, možda na Novakov poziv? Imate veliki broj poštovalaca ovde.

foto: Eurosport

- Zapravo, hteo sam da napravim nešto s njim u Srbiji jer znam da je on tamo kao bog. Veliki je idol. Zato bi bilo lepo da se to ostvari, ali zasad nema ništa konkretno.

Stvorilo se veliko rivalstvo između Đokovića i Alkaraza, Karlos je protiv njega osvojio prvu grend slem titulu, a tada smo videli da je Novak i dalje gladan titula, posebno što je morao da propusti turnire u SAD zbog kovida. Šta očekujete od njih dvojice na US openu?

- Ono što Alkaraz radi u poslednje dve godine je neverovatno. Stavio je sebe u poziciju da sada govorimo o njemu kao što govorimo o Novaku, Rafi ili Rodžeru. On je najbolji igrač kog sam video u tim godinama. Koliko ima, 19, 20... Neverovatno je koliko je dobar, a tako mlad, a s druge strane, neverovatno je koliko je Novak i dalje dobar. Ovde u Americi svi bi da Amerikanac napravi proboj, a kako toga nema, svi vole da vide Novaka i Alkaraza, posebno što Đoković nije bio ovde dve godine. Cela ta stvar je luda. Tako da imate super priču, najvećeg u istoriji protiv mlade superzvezde. Znam mnogo ljudi koji bi voleli da ih gledaju ponovo, i ja bih. Njihovi mečevi su uvek neizvesni. Nadajmo se da će tako biti i ubuduće.

Da li je pobeda u Sinsinatiju više značila Đokoviću ili Alkarazu?

- Mislim da postoji obostrano poštovanje, i to je sjajno. Posebno Novak to dobro hendluje, jer imate 20-godišnjaka koji vam ulazi u teritoriju. Ali hvala bogu što se pojavio Karlos, mi treba da imamo više igrača poput njega. Na kraju, bio je to jedan od najboljih mečeva u tri seta koje sam ikad gledao. Igrati tako dobro, toliko dugo na takvoj vrućini, bilo je uživanje gledati. Kako će se finale Sinsinatija odraziti na njihovo učešće na US openu, odnosno njihov eventualni meč u Njujorku.

Da li mislite da sada Đoković ima psihološku prednost?

- Ne, ne mislim da ima. Neće imati uticaja ni na koji način, jer pogledajte meč na Vimbldonu. On je rešio problem u glavi Alkaraza. Svesni su obojica da su trenutno najbolji na svetu. Kao što je Novak rekao da se nada da će za nekoliko nedelja igrati ponovo, mislim da se mnogo ljudi nada to isto.

foto: Eurosport

Možete li da predvidite o kome bi za 20 godina moglo da se priča kao o najvećem u istoriji?

- Da me to pitate sad, teško bih mogao da kažem. Obično kažem da je Novak najbolji u istoriji na tvrdoj podlozi, Federer na travi, a Nadal na šljaci. A onda vidite da je Novak pobeđivao Rodžera na Vimbldonu, spasavao meč-lopte... Što se mene tiče, bilo ko od njih trojice. Mogao bih da uzviknem: "Akaraz! On će osvojiti 25 grend slemova", ali... Ni u najluđim snovima nisam mogao da zamislim da će uopšte postojati trojica igrača sa 20 i više velikih titula. Ko zna šta će se dešavati za dvadeset godina, voleo bih da se pojave neki momci poput Alkaraza, ali meni izgleda da će ovo što su uradila ova trojica trajati 50... Ma, 80 godina.

Da li biste voleli da vidite kako Novak osvaja još grend slem titula i tako stiže i obara rekord Margaret Kort?

- Ne brinem se za Novaka, mislim da mu ide prilično dobro. Ovo je drugo vreme, druga pozicija u istoriji. Više bih voleo da vidim još mladih koji mu postavljaju izazove. Đoković je uradio mnogo za ovu igru, neverovatan je. On se već nalazi u poziciji da svi govore kao o njemu kao najvećem svih vremena, tako da taj rekord nije problem.

Najteže pitanja za Džona! Ko vam je bio omiljeni igrač u finalu Sinsinatija? - Pa... Da imam novčić, bacio bih ga u vazduh, pa šta bude. Za mene je to 50:50 - iskreno će Mekinro, poznat kao veliki fan obojice asova.

Nedostaje mi moje najveće rivalstvo Vi ste 1981. godine odigrali svoje poslednje finale velikog turnira protiv Bjerna Borga, da li vam nedostaju ta vremena kada ste vas dvojica pružali svetu sjajne teniske mečeve? - Naravno da mi nedostaju. Bilo je to fantastično vreme, biti deo ove igre. Finala s njim bila su neverovatna, dva puta zaredom na Vimbldonu, pa dva puta zaredom na US openu... Mislio sam da će se to nastaviti, ali on je prestao da igra. Bilo je to razočaravajuće za mene, ali i za svetski sport. Ali ostala su divna sećanja na veliko rivalstvo, za mene najveće, pa s Lendlom, Konorsom... Uvek vam nedostaje to igranje, ali ja sam na neki način uvek bio uz tenis. Moj život je trenutno prilično dobar. Ne možeš da kažeš: "Jao, voleo bih i dalje da igram". Na primer, to finale Sinsinatija, gde su dvojica momaka igrača skoro četiri sata, kada to vidite, uvek zaželite da ste deo toga.

Kurir sport / Predrag Gajić