Poslednji gren slem sezone, US Open, na programu je od 28. avgusta do 10. septembra, na njemu će igrati i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Juče je održan žreb, zna se ko je Novakov prvi protivnik - to je Aleksandar Miler.

Detaljnije o žrebu i svemu onome što Đokovića čeka pričao je kolumnista i vrhunski teniski analitičar Vuk Brajović.

- Trebalo bi da budemo zadovoljni ovim 'tajnim žrebom' kako su ga nazvali svetski mediji, s obzirom na to da je US Open jedini gren slem turnir koji se odlučio na to da žrebanje ne uradi na javni način, iako je u pitanju Amerika, jedna od najrazvijenijih zemlja sveta. Kažem zadovoljni jer Đoković ima jednu odličnu i veoma povoljnu gradaciju protivnika po težini, vrstu i stilu igre. To će ga pripremiti na izazove poslednjih faza turnira - započeo je Brajović, pa nastavio:

01:22 JEDAN OD NAJBOLJIH ŽREBOVA ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA Brajović analizira: Zbog OVOGA verovatno nećemo gledati finale protiv Alkaraza

- Ovo je jedan od najboljih žrebova koje je Nole dobio u poslednje vreme na gren slemovima. Projektovano je polufinale protiv Ruda, Runea, a tu mogu da uđu i još neki igrači koji su se dobro pokazali, ali svi pričaju o velikom finalu protiv Alkaraza, a da li će do toga doći je veliko pitanje.

Potom obrazložio zbog čega Španac verovatno neće biti u finalu:

- Alkaraz nema baš tako lak žreb. Ove godine je imao veliki broj izazova sa kojima se nije susretao prošle godine kada je osvojio US Open. Videli smo, na poslednjim turnirima, da je gubio pre finala, imao je neke zabrinjavajuće nastupe. Dosta mečeva je odigrano u tri seta, a to je ukazalo na neke nedostatke, pad koncetracije, propuste mladog asa. Pritisak kreće da ga gricka i to se odražava na njegovu igru. Naravno, u pitanju je aktuelan broj jedan, momak koji je univerzalan, ima u sebi ono najbolje, ali psihološka ravan od hvalospeva ponekad ume da stvori problem.

