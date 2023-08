Danas počinje poslednji grend slem turnir sezone, US Open, koji će se održati na terenima Flešing medouza u Njujorku. Najveća pažnja srpske teniske javnosti usmerena je na Novaka Đokovića, koji će pokušati da osvoji svoj četvrti US Open trofej i ukupno 24. grend slem titulu.

Novak Đoković će se suočiti sa Aleksandrom Milerom iz Francuske u svom prvom meču, koji je zakazan za večeras tri sata iza ponoći po našem vremenu. Očekuje se da će Đoković imati podršku velikog broja navijača dok se bude borio za uspeh na ovom prestižnom turniru.

Saradnik naše medijske kuće i veliki teniski ekspert Vuk Brajović uključio se u jutarnji program Kurir televizije i otkrio najnovije informacije koje prate našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića.

foto: Kurir televizija

- Bilo je interesantno pitanje na konferenciji za medije - da li Novak oseća neku vrstu ljutnje i da li želi da se sveti zato što nije igrao u Njujorku prošle godine? Novak je to veoma diplomatično otpisao po sistemu to je voda ispod mosta i idemo dalje. Novak se vrlo dobro postavio prema američkim medijima, ali su oni svet za sebe. Oni su prvi krenuli od svih medija na svetu da se vode više nekim komercijalnim interesima nego onim koji se tiču samih čitalaca i pratilaca. Tako da ćemo tokom grend slema dobiti sve i svašta od njih. Ja ne sumnjam da Novak pobeđuje sa reketom u ruci ili sa tiganjem u ruci na terenu - rekao je Brajović.

02:53 NOVAK JE PRIVILEGOVAN SJAJNIM ŽREBOM, ALKARAZU JE TEŽE Brajović otkrio: Đoković dobio ŠOKANTNO PITANJE na konferenciji za medije

Takođe, napomenuo je da je Đoković dobio povoljan žreb za ovogodišnji turnir, ali da će se suočiti s izazovima u mečevima sa protivnicima poput Lasla Đerea i potencijalnih susreta u kasnijim fazama turnira.

- Milsim da je Novak privilegovan sjajnim žrebom. Ono što su neki važni markeri na putu do finala su verovatno meč protiv Laslo Đere u trećem kolu. Videćemo ko će doći do polufinala, ali očekujem da će to biti jedan od skandinavaca Rune ili Rud. Oni nisu uopšte laki mečevi. Brojni analitičari priželjkuju to finale sa Alkarazom, ali tu se pitaju i drugi igrači svakako - rekao je Brajović.

