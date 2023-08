KAKVO RAZOČARENJE! OBJAVLJEN SPISAK, A JEDNOG IMENA NEMA! Novak Đoković odustao od učešča na jednom od OMILJENIH TURNIRA (FOTO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na impresivan način je započeo učešće na ovogodišnjem US openu pošto je u meču 1. kola na stadionu "Artur Eš" savladao Francuza Aleksandra Milera sa 6:0, 6:2, 6:3.

Način na koji je Nole igrao veoma raduje navijače, ali ono što ih je razočarala danas jeste i nova informacija, a to je da je Đoković odustao je učešća na turniru koji je osvajao više puta.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Naime, među igračima koji će zaigarti u Pekingu na turniru iz kategorije 500 nema Novakovog imena.

Đoković je jedini teniser iz najboljih deset koji će propustiti da igra u Kini, pošto će na njemu igrati i Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Holger Rune, Kasper Rud, Janik Siner, Stefanos Cicipas, Andrej Rubljov, Tejlor Fric…

Great field of ATP500 Beijing (entry list) pic.twitter.com/xzjbF8GiJ7 — Michal Samulski (@MichalSamulski) August 29, 2023

Turnir je na programu od 28. sepetmbra do 4. oktobra, a koliko se komotno osećao na ovom mestu pokazuje i to što je osvojio čak šest titula, od čega četiri vezane, u periodu od 2012. do 2015. godine.

Ovo je ujedno bio i poslednji put kada je Đoković zaigrao u Pekingu, ali još uivek suvereno drži primat op broju osvojenih titula.

(Kurir sport)