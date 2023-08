DO KADA NOVAK SIGURNO OSTAJE NA TRONU? Pred Đokovićem JASAN CILJ, poznato šta mora da uradi kako bi se zadržao na vrhu ATP liste

Novak Đoković savladao je Francuza Aleksandra Milera sa 3:0 u setovima (6:0, 6:2, 6:3) na startu US Opena i na taj način obezbedio je prvo mesto na narednoj ATP listi.

Đoković je preskočio Karlosa Alkaraza, vratio se na tron, a pitanje koje zanima sve navijače srpskog tenisera je - do kada će se Nole zadržati na vrhu?

foto: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

Čak i da izgubi u drugom kolu US Opena od Španca Bernabe Zapate Miraljesa, Novak će ostati na vrhu do 25. septembra. Ako opravda ulogu favorita i prođe u narednu rundu, a kasnije stigne i do završnice, Đoković bi na vrhu mogao da bude i daleko duže!

Ako osvoji turnir imao bi 11.795 bodova, dok bi Alkarazu titula donela 9.815 poena. Kada se sve sabere i oduzme, Novak će sigurno započeti 391. nedelju na vrhu, a uz malo sreće ta brojka mogla bi da se poveća i na do 400, te bi Srbin na taj način pomerio nove granice.

Kurir sport