TRIBINE US OPENA VRVILE OD BOGATIH I SLAVNIH: Žena glumca koji je UBIO KOLEGINICU ukrala svu pažnju, evo ko je još gledao Noleta

Čuveni teniski turnir US Open (Ju-es open) počeo je juče u Njujorku, 50. jubilarni put. Kakva prilika, takvi i gosti na tribinama. Urednica američkog "Voga" Ana Vintur koja se smatra najuticajnijom ženom u svetskoj modi poznata je kao veliki ljubitelj tenisa pa nije propustila sam start takmičenja. Tik do nje bila je slavna dizajnerka, ali i čuveni holivudski par koji je bio jedan od najdoteranijih među poznatim zvanicama. Slavni holivudski komičar napravio je šou na meču Novaka Đokovića i Aleksandra Milera, a to nadmetanje nije propustila ni poznata obožavetljka našeg sportiste.

Novak Đoković je pobedio, a a evo šta je zabeleženo van terena.

Hilarija Boldvin koja sa Alekom Boldvinom ima sedmoro dece, izgledala je veoma elegantno na tribinama u bluzi u divnoj nijansi roze boje i sa šik suknjom. Torba je bila baš glamurozan detalj kao i frizura bogatog volumena koja prati poslednje bjuti trendove.

Instruktorka joge i supruga Aleka Boldvina podelila je i koji smešak sa fotografima dok je njen muž, slavni glumac i producent, makar dok je trajalo fotograifsanje bio daleko manje raspoložen.

U aprilu ove godine odbačene su optužbe protiv glumca Aleka Boldvina koji je na snimanju filma "Rust" usmrtio snimatljeku Hejlinu Hačins iz pištolja-rekvizita u kojem su se nalazili pravi meci. On je u januaru bio optužen za ubistvo iz nehata po dve tačke optužnice, zbog smrti Hačins i ranjavanja reditelja filma "Rđa" Džoela Suze- druga optužba je ranije povučena.

Ana Vintur u zanimljivom stajlingu pratila je dešavanja na terenu, dok je dizajnerka Vera Vang (74) iznova zaintrigirala izgledom - zbog njene mladolikosti komentariše se čak da slavno modno ime "pije krv jednoroga" - kako su se neki dosetili da to i opišu. Kreatorka kaže da su njeni trikovi lepote i negovanja daleko jednostavniji.

Skijašica, olimpijska pobednica Lindzi Von koja je osam puta bila svetska šampionka bila je u društvu dečka Dijega Ozorija. Pravi elegantan modni duo viđen je na tribinama!

Na US Openu bio je i čuveni bokser Majk Tajson kao i omiljeni svetski komičar Deni Devito koji je pratio i meč između Koko Gaf i Lare Zigmund, na stadionu Artur Eš gledao (poput Ane, Vere i Boldvinovih). Meč je dobila prva teniserka, a trijumfovao je i Novak, blistavom igrom.

Deni Devito fotografisan je odmah iza našeg teniskog asa, a kako slike pokazuju, on uvek nađe vremena za osmeh i šalu. To mu je u krvi.

US Open odaje poštovanje slavnoj teniserki Bili Džin Mofit King koja inače obožava Noleta i koja se još 1972. zalagala da teniserke i teniseri budu izjendačeni po zaradama. To je postignuto upravo na ovom turniru. Mišel i Barak Obama došli su da podrže čuvenu sportiskinju i postignuti važan cilj, gledali su ženski meč, sreli se sa Koko posle trijumfa, piše Daily mail, a sa velikom pažnjom gledali su i Noletov meč.

Pobeda Koko Gaf postala je sporna zbog odugovlačenja u igri između poena.

Početak US Opena obeležio je i meč između Ige Svjontek i Rebeke Piterson, koji su gledali bejzbol igrač Francisko Lindzor i njegova devojka Katja koja je privukla pažnju izgledom. Na tribinama je bio i čuveni teniski trener Patrik Muratoglu koji je javno podržao Đokovića kao i čuvene novinarke Kejti Kurik i gejl King koja je pritom i najbolja prijateljica Opre Vinfri.

