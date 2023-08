"MILER JE IMAO SAMO JEDNU SHVRHU NA US OPENU!" Brajović o francuskom teniseru: Dečko se bori sa specifičnim ZDRAVSTVENIM PROBLEMOM

Počeo je poslednji grend slem turnir sezone, US Open. Novak Đoković pobedio je Francuza Aleksandra Milera i na taj način obezbedio prvo mesto na narednoj ATP listi.

Najbolji srpski teniser je za svega 23 minuta osvojio prvi set ne dozvolivši rivalu da osvoji nijedan gem. U istom ritmu je nastavio i u drugom setu i osvojio prva dva gema, pre nego što je Francuz prvi put uspeo da se upiše na semafor.

Vuk Brajović, teniski analitičar, uključio se u emisiju Puls Srbije gde je komentarisao ovaj meč između Milera i Đokovića.

- Aleksandar Miler je jedan simpatičan momak i omiljen kod ženskog dela publike. Novak se malo i našalio, pa je rekao da ga poznaje po tome zato što je zgodan. Međutim, dečko se bori sa vrlo specifičnim zdravstvenim problemima. Tako da sve što je Miler uradio, a bilo je dobrih momenata, Novak je to pozdravio što uvek to i čini. Ovo je jedno lepo iskustvo za Aleksandra Milera. Ali čini mi se da je njegov boravak na US Openu je bio u svrsi Novakove kandidature za 24. Grend slem - rekao je Brajović.

