NOVAK BLISTAO POSLE TRIJUMFA: Još uvek imam glad da igram ovaj sport i da napredujem!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je u tri seta pobedio Španca Bernabea Zapatu Miraljesa 6:4, 6:1, 6:1. On je do pobede nad 76. teniserom sveta stigao posle dva sata i dva minuta igre.

"Znam, bio je težak meč, pogotovo u prvom setu. Bila je tu i senka, dosta vlage. Nisam počeo meč kako treba, ali sam otišao koji stepenik više i jako mi je drago što sam ovako priveo meč kraju", počeo je Novak.

"Da li je mi je trebalo ovo?! To pomislim! Ne, zato se trenira, da budeš spreman za sve ono što te potencijalno čeka na terenu. Dnevne i noćne termine moramo razlikovati, morate biti spremni. Morate sebe da nagovorite i kada niste spremni i da napredujete".

foto: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Istakao je Đoković da se dosta stvari promenilo u odnosu na pre nekoliko godina.

"Različito pre nekoliko godina. Imamo dosta vremena da se oporavimo, da unapredimo i poradimo nešto na našoj igri. Srećan sam što sam se vratio u Njujork, srećan sam što igram na Artur Ešu. To mi daje snagu, još uvek imam glad da igram ovaj sport i da napredujem. Još uvek to imam", poručio je Nole.

U trećem kolu, Đoković će igrati protiv svog sunarodnika Lasla Đerea.

(Kurir sport)